葛倫克蘿絲從影50年 AARP將頒職涯成就獎

77歲的葛倫克蘿絲50年的演藝生涯獲肯定，圖為她日前出席洛杉磯舉行的「驚魂救贖」首映。(路透)

現年77歲的葛倫克蘿絲(Glenn Close)在近50年的演藝生涯中演出「致命的吸引力」(Fatal Attraction)、「101忠狗」(101 Dalmatians)、「愛·欺」(The Wife)等精采作品，樂齡會(AARP)近日宣布，她將於明年1月的成年人電影獎(Movies for Grownups Awards)典禮上獲頒職涯成就獎(career achievement)殊榮。

葛倫克蘿絲透過聲明表示：「我非常榮幸能獲得AARP成年人電影獎職涯成就獎，雖然我感覺自己還像是35歲。我熱愛為成年人和所有人拍電影，我深深感謝50年來與我合作過的人給予的鼓勵和支持。謝謝AARP給予我這份殊榮。」

AARP於2002年推出成年人電影獎，支持50歲以上的觀眾，對抗好萊塢 的年齡歧視 。

下一屆頒獎典禮將於1月11日在加州 比佛利山(Beverly Hills)舉行，艾倫康明(Alan Cumming)將主持典禮。典禮將於2月23日晚間7時在美國公共電視台(PBS)「Great Performances」播出。

AARP執行副總裁兼通訊與行銷長瑪莎·布德羅(Martha Boudreau)表示，葛倫克蘿絲令人難忘的表現，以及作為七旬年長者堅持努力的工作，在電影業留下深遠的影響。

布德羅的聲明表示：「葛倫克蘿絲主演『大寒』(The Big Chill)，這是第一部關於嬰兒潮世代面臨年老的賣座電影，從那時起她的職涯打破了好萊塢過時、具年齡歧視的成見。她的穩定成功正是AARP成年人電影獎想要傳達的。」

過去曾獲得這項殊榮的演員包括潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、喬治克隆尼(George Clooney)和莉莉湯姆琳(Lily Tomlin)等人。