史匹柏、嘻哈教母等20人 獲國家藝術獎章

奧斯卡金像獎導演與製片史蒂芬史匹柏獲頒國家藝術獎章。(美聯社)

拜登 總統21日頒發國家藝術獎章(National Medal of Art)和國家人文獎章(National Humanities Medal)給39名獲獎者，表彰這些導演、歌手、作家等藝文人士對美國文化的貢獻。

美聯社報導，奧斯卡金像獎導演與製片史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、史派克李(Spike Lee)和肯伯恩斯(Ken Burns)，以及嘻哈教母蜜西艾莉特(Missy Elliott)和皇后拉蒂法(Queen Latifah)等20人獲頒國家藝術獎章，而編劇艾倫索金(Aaron Sorkin)，以及歷史學者、拜登的文膽米查姆(Jon Meacham)等19人獲頒國家人文獎章。

皇后拉蒂法獲頒國家藝術獎章。(路透)

嘻哈教母蜜西艾莉特獲頒國家藝術獎章。(美聯社)

此有有三面獎牌為死後追贈，分別是已故拉丁歌手莎麗娜昆塔尼拉(Selena Quintanilla)和藝術家露斯‧阿薩瓦(Ruth Asawa)獲頒藝術獎章，而已故廚師及作家波登(Anthony Bourdain)獲頒人文獎章。

拜登在白宮 舉行的頒獎儀式上說：「最重要的是，你們是各領域的大師，你們所有人的努力成就更好的美國。」

拜登不忘拉抬副手賀錦麗競選白宮的聲勢，說道：「我知道這個廳堂裡的女性，有能力把事情做好」。

拜登鼓勵下一代，說道女性獲獎者「證明了女性可以做到男性做的任何事，一些女性還能成為美國總統」；拜登語畢，全場起立鼓掌。

拜登告訴獲獎者，此刻是「美國藝術和人文領域非常重要的時刻」，因為「極端勢力正在禁書，試圖抹煞歷史，傳播錯誤訊息」。

藝術獎章由國家藝術基金會(National Endowment for the Arts)管理，本屆的其他獲獎者包括：動畫電影「冰雪奇緣」(Frozen)主唱伊迪娜·曼佐(Idina Menzel)、以「慾望師奶」一劇走紅的好萊塢女星兼製片人、導演伊娃朗格莉亞(Eva Longoria)、製片人布魯斯科恩(Bruce Cohen)、音樂家李奧納多「弗拉格」吉梅內斯(Leonardo "Flaco" Jimenez)等。