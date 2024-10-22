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好萊塢製片哈維溫斯坦「罹骨髓癌」獄中接受治療

中央社／紐約21日綜合外電報導
好萊塢製片哈維溫斯坦。（美聯社）
好萊塢製片哈維溫斯坦。（美聯社）

美國媒體今天報導，一個月前才因為新的性犯罪案件遭起訴的好萊塢製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），如今又診斷出罹患骨髓癌。身陷醜聞的他上個月才緊急接受心臟手術。

國家廣播公司新聞網（NBC News）和美國廣播公司新聞網（ABC News）援引消息人士說法報導，72歲的哈維溫斯坦患有慢性骨髓性白血病，正在紐約監獄裡接受治療。

這位曾經呼風喚雨的娛樂圈大亨先前已出現一連串健康問題，9月短暫出庭時面容看起來憔悴蒼白。

他上個月緊急接受心臟手術，術後他的發言人表示他「目前暫時脫離險境」。

法新社報導，哈維溫斯坦因為在加州犯下強暴罪遭定罪，被判16年有期徒刑，目前正在服刑中。

他也因為強暴與性侵女演員曼恩（Jessica Mann）以及強迫對一名製片助理進行口交而於2020年被定罪，紐約法院判他23年有期徒刑。然而，紐約上訴法院4月推翻此案，哈維溫斯坦正在等待該案重審。

種種對哈維溫斯坦的指控在2017年催生了受害者勇敢發聲的「#我也是」（#MeToo）運動，也是女性對抗不當性行為的重要分水嶺時刻。

目前已有超過80名女性指控遭到哈維溫斯坦騷擾、性侵或強暴，包括知名女演員安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）和艾希莉賈德（Ashley Judd）。

加州 裘莉 監獄

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