羅素克洛演驅魔神父遭附身 重現「大法師」經典下腰

羅素克洛的新作「羅素克洛之大法師」和經典作「大法師」有連結。（圖／車庫娛樂提供）

奧斯卡影帝羅素克洛（Russell Crowe）主演的全新恐怖電影「羅素克洛之大法師」（The Exorcism）由「厲陰宅」（The Conjuring）團隊打造，描述羅素克洛飾演的落魄資深演員安東尼獲邀在一部驅魔恐怖片裡飾演神父，他將這次演出視為翻身的機會，結果卻頻頻表現出現各種失序行為，芮安辛普金斯（Ryan Simpkins）飾演跟他關係疏遠的女兒李，不確定父親是毒癮復發，或是被其他更邪惡的東西附身。

「羅素克洛之大法師」獲得許多好評，「IndieWire」更稱讚：「比『大法師：信徒』（The Exorcist：Believer）更能滿足『大法師』粉絲的作品」。說到驅魔經典「大法師」（The Exorcist），其實與本片有個意想不到的連結。

當年於「大法師」中飾演達米安神父的正是「羅素克洛之大法師」導演喬舒亞約翰米勒（Joshua John Miller）之父——傑森米勒（Jason Miller），成長於好萊塢演藝世家，喬舒亞約翰米勒一直對片場發生的靈異現象，與父親拍攝時遇到的突發狀況很感興趣，「羅素克洛之大法師」可說是導演對父親形象的翻轉和致敬。

預告中可見羅素克洛飾演的角色，疑似遭到附身，做出「大法師」中經典的下腰動作、嚇壞眾人，令人相當好奇他在劇中遭遇什麼樣的境地。

羅素克洛曾於訪談中透露對「大法師」的陰影：「我第一次看『大法師』是在14歲的時候，我在紐西蘭奧克蘭的一家電影院 看的，播到一半時，影城的工作人員覺得好玩，就拿了一把掃帚打在天花板上，當晚在戲院的500多人可感受不到他的幽默。」

羅素克洛並分享自己曾在拍攝「超危險駕駛」（Unhinged）期間遇到難以解釋的現象，當時正值紐奧良仲夏，拍攝的房子內有一座泳池，原本應該冰涼的池水卻比澡盆還熱；屋內燈光總會自己開關，連走廊都歪斜不平，走起來起起伏伏。而且羅素克洛後來才知道那間房子曾為美式足球 員威爾史密斯 （Will Smith）所有，威爾史密斯於2016年死於一場交通爭執，而「超危險駕駛」就是一部描述路怒症的電影。