75歲談黃昏戀？梅莉史翠普和馬丁肖特好友變情人

梅莉史翠普(左)出席「破案三人行」第四季首映會， 和馬丁肖特手牽手。(路透資料照片)

75歲「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）和74歲男星馬丁肖特（Martin Short）驚爆戀愛ing。

兩人是多年好友，最近則被傳友情升格為愛情，被目擊一起外出吃飯約會，兩人好心情都藏不住。梅莉史翠普去年10月間透過發言人表示，跟雕塑家丈夫唐古默（Don Gummer）早在六年前已分居。

知情人士透露，梅姨和肖特最近出席活動，整個晚上都陪伴在彼此身邊，他們的「親密友誼」顯而易見。不少人看到他們手牽手走進來、笑個不停，非常甜蜜可愛「根本就是在秀恩愛」。

據悉，這樁緋聞 最早是因為「破案三人行」（Only Murders in the Building）第三季的劇情，安排兩人在劇中談起了戀愛，隨後也被發現一起在紐約上館子、看舞台劇 ，於是就被傳聞假戲真作。但梅莉史翠普的發言人澄清，他們真的沒有在約會，他們只是朋友。

馬丁肖特以「破案三人行」再創事業高峰，他的明星妻子在2010年因卵巢癌去世，梅姨則是在2023年宣布和結縭45年的雕塑家丈夫分居。

梅麗史翠普與任職雕塑家的唐古默於1978年結婚，男友經由女方兄長介紹而相識，婚後育有四名子女，另外還有五名孫仔孫女。二人最後一次結伴出席公開場合為2018年的奧斯卡 頒獎禮，跟他們分開的時間大概吻合。莉史翠普曾說，「與女演員結婚確實不容易，但當你給對方空間時你也會得到親密。如今，時間仍然是我們能給予彼此的最好東西」。