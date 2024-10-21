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這次不演川普 亞歷鮑德溫重返「周六夜現場」扮福斯主播

編譯徐薏茹／綜合報導
亞歷鮑德溫扮演福斯新聞網主播貝爾，訪問由瑪雅魯道夫模仿的民主黨總統候選人賀錦麗。（取材自Instagram）
亞歷鮑德溫扮演福斯新聞網主播貝爾，訪問由瑪雅魯道夫模仿的民主黨總統候選人賀錦麗。（取材自Instagram）

影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)回歸國家廣播公司(NBC)老牌喜劇節目「周六夜現場」(Saturday Night Live, SNL)，他在最新一集中現身，但這次並未飾演過去擅長模仿的前總統川普，而是扮演福斯新聞網(Fox News)主播貝爾(Bret Baier)，惡搞上周播出的專訪，訪問由瑪雅魯道夫(Maya Rudolph)扮演的民主黨總統候選人賀錦麗

亞歷鮑德溫在先前幾季的SNL中模仿川普而廣為人知，最近則由詹姆斯奧斯汀強森(James Austin Johnson)演出川普。

在SNL最新的惡搞短劇中，亞歷鮑德溫扮演的貝爾和瑪雅魯道夫扮演的賀錦麗在「專訪」中討論移民、墮胎等議題。

談到移民時，瑪雅魯道夫飾演的賀錦麗談到她聲稱已經出手打擊的販毒集團，「如果我是在『絕命毒師』(Breaking Bad)裡，演三集就會結束了。」

亞歷鮑德溫飾演的貝爾在整段採訪中不斷打斷「賀錦麗」，接著他嘲諷「賀錦麗」只是在回答問題，因為她只是在尋求一個能成為熱門話題的時刻；瑪雅魯道夫飾演的賀錦麗於是轉向另一個鏡頭，假裝拍攝TikTok短片。

達納卡維(Dana Carvey)在短劇中扮演拜登，安迪山伯格(Andy Samberg)則缺席該集，他在本季飾演賀錦麗的丈夫、第二先生任德龍(Doug Emhoff)。

本周節目由好萊塢資深影星麥可基頓(Michael Keaton)主持，他最近剛推出新作「陰間大法師」(Beetlejuice Beetlejuice)續集和「古德里奇」 (Goodrich，暫譯)；麥可基頓過去曾主持過三集SNL，最近一次是在2015年，並且在2019年客串演出，怪奇比莉(Billie Eilish)是音樂嘉賓。

約翰莫藍尼(John Mulaney)將主持11月2日總統大選前播出的SNL，查普爾羅恩(Chappell Roan)將作為該集的音樂嘉賓。

亞歷鮑德溫曾模仿的前總統川普。（取材自IMDb）
亞歷鮑德溫曾模仿的前總統川普。（取材自IMDb）

賀錦麗 亞歷鮑德溫 川普

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