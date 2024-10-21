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珍妮佛勞倫斯小腹隆起 被爆懷二胎

記者陳穎、陳建嘉／綜合報導
珍妮佛勞倫斯傳出懷了第二胎。（路透資料照片）
珍妮佛勞倫斯傳出懷了第二胎。（路透資料照片）

34歲奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）2019年與畫廊藝術總監結為夫妻，自結婚到懷孕都相當低調，直到2021年底她出席新片首映會，才在眾人面前捧孕肚走上紅毯，2022年2月宣布升格當媽咪，開心生下兒子，然而確切生產日期，珍妮佛勞倫斯夫妻則視為隱私守口如瓶。

珍妮佛勞倫斯最近則被目擊，小腹隆起，外出吃飯時大方秀出孕肚，已經懷了第二胎，兒子準備升格當哥哥。

她曾經分享媽媽經，認為媽媽這個身分真的很特別，也不是每一個人都可以是「完美媽媽」，畢竟要面對的情況都不一樣，也讓很多新手媽媽獲得安慰。

另外，珍妮佛勞倫斯全新製作紀錄片「麵包與玫瑰」（Bread & Roses）2023年入選坎城影展並角逐坎城金眼睛獎，如今正式公開預告。該紀錄片主要由珍妮佛勞倫斯與製片搭檔賈斯汀西亞羅基（Justine Ciarrocchi）出品，近距離直擊三位阿富汗女性，以及她們所展現不屈不撓的抗爭精神。

該片由諾貝爾和平獎最年輕得主馬拉拉沙夫賽（Malala Yousafzai）擔任監製，聚焦2021年神學士占領喀布爾後的阿富汗，在這片失去自由的土地上，兩千萬名女性的教育、就業、自主權甚至獨自外出等基本人權被剝奪，對生計造成嚴峻影響。

紀錄片跟隨著三位女性，真實記錄她們為爭取自主權而奮鬥的過程。過去曾執導紀錄片「同境相憐」（A Thousand Girls Like Me）的導演兼製片薩赫拉馬尼（Sahra Mani）深入揭露阿富汗女性的悲慘處境，呈現許多怵目驚心令人窒息的真實畫面，同時捕捉她們內心的強大、堅韌與勇氣。

薩赫拉馬尼表示：「關閉阿富汗的女子學校不僅是女性主義的議題，更是國際安全的問題，神學士深知受過教育的母親的孩子不容易被洗腦，也不容易成為未來的士兵。確保阿富汗的女子學校繼續運作，對於整個世界的安全和未來至關重要。」

阿富汗 神學士 喀布爾

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