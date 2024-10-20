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2024年搖滾名人堂 美國歌手雪兒、瑪麗布萊姬等入選

中央社／紐約19日電
美國歌手雪兒19日入選搖滾名人堂，在典禮中表演。（美聯社）
美國歌手雪兒19日入選搖滾名人堂，在典禮中表演。（美聯社）

美國歌手雪兒（Cher）、靈魂歌姬瑪麗布萊姬（Mary J. Blige），及英國重金屬教父奧茲奧斯朋（Ozzy Osbourne）今天在克里夫蘭舉行的典禮中，正式入選「搖滾名人堂」。

中央社引述法新社報導，今天典禮在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）著名的搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）大廳舉行。

除上述3位樂壇巨星外，資深團體庫爾夥伴合唱團（Kool and the Gang）、大衛馬修樂團（Dave Matthews）、外國人合唱團（Foreigner）、嘻哈傳奇樂團「探索一族」（A Tribe Called Quest），以及搖滾老將彼得佛萊姆頓（Peter Frampton），也成為2024年搖滾名人堂成員。

美國藍調歌手「大媽松頓」（Big Mama Thornton）、英國藍調歌手亞歷克西柯納（Alexis Korner）及已故藍調傳奇約翰梅爾（John Mayall）獲頒「音樂影響力獎」。

此外，鄉村搖滾創作歌手吉米巴菲特（Jimmy Buffett）、MC5樂團、R&B女歌手狄恩華瑞克（Dionne Warwick），以及歌曲創作者與製作人諾曼懷特費德（Norman Whitfield）則榮獲「音樂卓越獎」。

音樂製作人蘇珊德帕斯（Suzanne de Passe) 是音樂產業女性主管的先驅，在摩城（Motown）音樂王國享有名氣，她今天在典禮中獲得非表演類的終身成就獎。

俄亥俄州 巴菲特

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