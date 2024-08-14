溫絲蕾不再掩飾小腹 眾女星紛甩身材焦慮

奧斯卡影后凱特溫絲蕾拒絕身材焦慮，不再隱藏小腹。（路透資料照片）

奧斯卡 影后凱特 溫絲蕾(Kate Winslet)最近拍攝新片，不再隱藏自己小腹的游泳圈，同時演藝圈多位一線女藝人也決定不再為身材走樣而感到焦慮。

據每日郵報報導，48歲的溫絲蕾最近透露，在拍攝新片「李米勒一生」(Lee，暫譯)時，有工作人員建議她坐直、坐挺，以便隱藏肥厚的腰圍，當場被溫絲蕾嗆聲：「這樣你就看不到我的游泳圈？不關你屁事！你根本就是故意的。」

在「奧本海默 」(Oppenheimer)有大膽演出的28歲英國女星佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)去年受訪時，坦承接納自己身體讓她感到快樂：「我以自己的方式與身體對話，因為我不想隱藏大腿脂肪或肥胖手臂以及我的胸部。 」

電視影集「X檔案」(The X-Files)女主角吉蓮安德森(Gillian Anderson)年輕時非常在意身材，但55歲的安德森想法已經改變：「我突然覺得已經不在乎，因為生命太寶貴，不能陷入自我迷失，如果出門時就算已經一周沒有梳頭，那就這樣吧。」

現年65歲英國女星艾瑪湯普森(Emma Thompson)在2022年電影「祝你好運，里奧格蘭德」(Good Luck To You, Leo Grande)飾演與小鮮肉共譜戀曲的寡婦，並出現裸露鏡頭，一時蔚為話題，不過這位大齡熟女對於新一代女星的建言是：「不要浪費你的時間、不要浪費生命擔心你的身材。」並強調：「身體是你家、是你定居的地方，評價身材毫無意義，儘管很難辦得到。」

還有童星出道的席琳娜戈梅茲(Selena Gomez)今年1月，上傳2013年比基尼泳裝舊照，當時21歲的戈梅茲擁有令人稱羨的好身材，隨後她又發布2023年泳裝照，讓網友兩相比較後發文：「我不完美，但我為自己真實模樣感到自豪，即使有時會忘記做自己，但沒關係。」戈梅茲因服用紅斑狼瘡(lupus)藥物身體容易發胖，因此早已接受自己「永遠不會變成模特兒身材」的事實。