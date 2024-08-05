菲利普親王被讚是007原型 女王當年苦追8年
紀錄電影「天生女王」描繪了英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的傳奇人生。讓人意外的是，「女王背後的男人」菲利普親王也在片中占有不小篇幅。菲利普親王的幽默風趣與熱心公益，向來深得英國民眾喜愛，卻因為女王光芒太過耀眼，讓他的貢獻甚少被媒體關注。
其實菲利普親王是780個社會組織的事實贊助人，除在青年、環保、社福、動物保護等都有巨大貢獻，更設置愛丁堡公爵獎，鼓勵青少年為國家與社會獻力，影響力遍及全球144個國家。有趣的是，由於菲利普年輕時高大英俊，讓當時才13歲的伊莉莎白二世一見傾心，兩人魚雁往返8年後，女王才將他追到手，讓原本不看好的國王喬治六世（女王父親）跌破眼鏡，他也成了英國歷史上在位時間最久的君主配偶。
英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。菲利普親王來頭不小，他原為希臘與丹麥王子。他雖出生於希臘，卻因政治局勢、家族流放出國，成了「落難貴族」，並陸續在法國、德國和英國接受教育。
菲利普18歲加入英國皇家海軍，二戰期間他在地中海艦隊和太平洋艦隊服役，表現英勇出色，讓當時僅13歲的伊莉莎白二世一見傾心。戰後，菲利普得到英王喬治六世許諾與伊莉莎白成婚，並放棄希臘和丹麥王位繼承權，從此歸化為英國公民，冊封為愛丁堡公爵。更在伊莉莎白登基後，退出現役、取得了親王頭銜。
出身希臘和丹麥貴族的菲利普當年究竟有多帥？當他與21歲的伊莉莎白成親時，連當時「最美麗公主」丹麥王后英格麗德都寫信給伊莉莎白：「何止英俊？他簡直是天物」。菲利普不僅身材高大、身材健美，更有一頭金髮和一雙湛藍雙眸，丹麥王后更直接稱他是「維京人的神」。
菲利普親王曾經被演出「女王密使」的「龐德女郎」女星喬安娜拉姆利盛讚是「007詹姆斯龐德」的原型人物，讚賞他看來溫文爾雅，卻航海、騎馬、戰術樣樣精通，像個瀟灑迷人的特工，是個「非凡人物」。即使曾被岳父喬治六世國王擔心「太帥」、「可能不忠誠」，菲利普在與伊莉莎白結婚當天早上，立刻發誓戒菸，只因伊莉莎白討厭她的國王父親吸菸，當作送給伊莉莎白的結婚禮物；更在冊封「愛丁堡公爵菲利普親王殿下」後，成為女王的最強力後盾，並以幽默風趣與熱心公益形象深得人心。而這部收錄英國女王伊莉莎白二世與菲利普親王童話般婚姻的紀錄電影「天生女王」將於8月16日在台上映。
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