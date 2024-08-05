菲利普親王被讚是007原型 女王當年苦追8年

菲利普親王高大英俊「天生女王」伊莉莎白二世苦追8年到手。（圖／海鵬提供）

紀錄電影「天生女王」描繪了英國女王 伊莉莎白二世（Elizabeth II）的傳奇人生。讓人意外的是，「女王背後的男人」菲利普親王也在片中占有不小篇幅。菲利普親王的幽默風趣與熱心公益，向來深得英國民眾喜愛，卻因為女王光芒太過耀眼，讓他的貢獻甚少被媒體關注。

其實菲利普親王是780個社會組織的事實贊助人，除在青年、環保、社福、動物保護等都有巨大貢獻，更設置愛丁堡公爵獎，鼓勵青少年為國家與社會獻力，影響力遍及全球144個國家。有趣的是，由於菲利普年輕時高大英俊，讓當時才13歲的伊莉莎白二世一見傾心，兩人魚雁往返8年後，女王才將他追到手，讓原本不看好的國王喬治六世（女王父親）跌破眼鏡，他也成了英國歷史上在位時間最久的君主配偶。

菲利普親王是女王的最強力後盾。（圖／海鵬提供）

英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。菲利普親王來頭不小，他原為希臘與丹麥王子。他雖出生於希臘，卻因政治局勢、家族流放出國，成了「落難貴族」，並陸續在法國、德國和英國接受教育。

菲利普18歲加入英國皇家 海軍，二戰期間他在地中海艦隊和太平洋艦隊服役，表現英勇出色，讓當時僅13歲的伊莉莎白二世一見傾心。戰後，菲利普得到英王喬治六世許諾與伊莉莎白成婚，並放棄希臘和丹麥王位繼承權，從此歸化為英國公民，冊封為愛丁堡公爵。更在伊莉莎白登基後，退出現役、取得了親王頭銜。

出身希臘和丹麥貴族的菲利普當年究竟有多帥？當他與21歲的伊莉莎白成親時，連當時「最美麗公主」丹麥王后英格麗德都寫信給伊莉莎白：「何止英俊？他簡直是天物」。菲利普不僅身材高大、身材健美，更有一頭金髮和一雙湛藍雙眸，丹麥王后更直接稱他是「維京人的神」。