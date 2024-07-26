瓦昆菲尼克斯、女神卡卡闖威尼斯影展 有望爭帝后
2019年奧斯卡金像獎獲獎作品「小丑」(Joker)續集「小丑：雙重瘋狂」(Joker: Folie à Deux)推出新預告，也宣布再度入圍第81屆威尼斯影展主競賽，主演瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)和女神卡卡(Lady Gaga)有望爭帝后。
「亞瑟佛萊克」（瓦昆菲尼克斯飾）在片中，因他作為小丑所犯下的罪行，被送進阿卡漢精神病院等待審判。在亞瑟與他的雙重身分掙扎時，他不但邂逅了真愛「哈莉奎茵」（女神卡卡飾），還發現一直存在於內心深處的音樂。
預告中，坐在囚車中的瓦昆菲尼克斯，享受車窗外人群為他歡呼，而女神卡卡深情向他告白：「當我看到你時，全世界都跟你一起微笑，人生中第一次，我不再感到如此孤單。」
「小丑：雙重瘋狂」的演員陣容還包含曾獲奧斯卡金像獎提名的「伊尼舍林的女妖」布蘭登葛里森(Brendan Gleeson)、「逃出絕命鎮」(Get Out)凱薩琳凱娜(Catherine Keener)，以及薩琪畢茲(Zazie Beetz)，她也將回歸飾演她在「小丑」中的角色。
導演陶德菲利普斯(Todd Phillips)曾以「小丑」獲得奧斯卡金像獎最佳導演、最佳改編劇本及最佳影片提名，而「小丑：雙重瘋狂」的劇本同樣由獲得奧斯卡金像獎提名的編劇史考特席佛(Scott Silver)與陶德菲利普斯，根據DC漫畫角色共同編寫。「小丑：雙重瘋狂」的製片包含陶德菲利普斯、獲奧斯卡金像獎提名的艾瑪蒂林格寇斯柯芙(Emma Tillinger Koskoff)以及喬瑟夫嘉納(Joseph Garner)，並由女神卡卡擔任音樂顧問。
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