「長腿」表現亮眼 瑪嘉夢露曝星路歷程

瑪嘉夢露在電影「長腿中展現精湛演技。(取材自IMDb)

31歲女星瑪嘉夢露(Maika Monroe)在驚悚恐怖推理電影「長腿」(Longlegs)展現精湛演技，獲得男主角、奧斯卡 影帝尼可拉斯凱吉 (Nicolas Cage)的好評讚譽。

美聯社報導，影評紛紛讚賞夢露在「長腿」中的表現，稱她原本的個性和藹可親、近乎異想天開，但她在電影中的人設經過精心策畫、另類的性格更讓人印象深刻。在「長腿」中飾演連環殺手的凱吉表示，「她身上有一種孩子般的特質，引人注目、優雅且迷人。」

美聯社分析，夢露討喜、平易近人的個性，在某種程度上，是因為她始終與好萊塢保持一定的距離。夢露近期受訪表示，「我不見得喜歡在這個世界上，被完全消耗。」

夢露的雙親都不是娛樂圈人士，當年他們心不甘情不願的，答應從聖塔巴巴拉開車載她去洛杉磯 試鏡，同時滿足她對風箏衝浪的愛好，並兼顧學業。

為了成為職業風箏衝浪選手，夢露在17歲時移居多明尼加共和國，接受專業訓練。

夢露當時比較嚮往職業運動員的生活，但當她與柴克艾弗隆(Zac Efron)及資深影星丹尼斯奎德(Dennis Quaid)一同演出2021年運動驚悚電影「玩命代價」(At Any Price)後，決定轉向影壇。