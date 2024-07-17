我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誤報華人刺殺川普 紐約郵報網文致歉 華社反饋不一

紐約經文處新處長 拜會華埠僑團

搭檔許願「下次別沒打中川普」…樂團取消巡演 傑克布萊克還原：措手不及

編譯周辰陽／即時報導
在這張取自社群媒體影像的截圖中，美國雙人喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」的蓋斯（左）14日在澳洲雪梨登台演出，就前總統川普遭槍擊事件發表評論後，吹熄了生日蛋糕上的蠟燭。（路透）
在這張取自社群媒體影像的截圖中，美國雙人喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」的蓋斯（左）14日在澳洲雪梨登台演出，就前總統川普遭槍擊事件發表評論後，吹熄了生日蛋糕上的蠟燭。（路透）

美國喜劇演員兼歌手傑克．布萊克（Jack Black）16日表示，已經取消了喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」（Tenacious D）世界巡演的剩餘場次，原因是搭檔蓋斯（Kyle Gass）對川普遭人開槍的發言引來強烈抗議。

BBC報導，「阿傑與阿凱」14日在澳洲雪梨登台表演，並且為當天迎接64歲生日的蓋斯獻上了蛋糕，還當場請他許望，而蓋斯似乎答稱，「下次別沒打中川普了」（Don’t miss Trump next time）。

據報導，演場會的影像可聽見許多現場聽眾在笑，但蓋斯的「生日願望」仍讓網友感到憤怒。如社群媒體平台「X」所有人、正式支持川普連任的科技億萬富翁馬斯克就砲轟「邪惡」，還有澳洲聯邦參議員要求把「阿傑與阿凱」驅逐出境。

根據報導，「阿傑與阿凱」原定16日在新南威爾斯省紐卡素（Newcastle, NSW）的演出因此延後。布萊克則上IG發布聲明表示，他對蓋斯的發言感到「措手不及」，「我絕不會容忍仇恨言論，或鼓勵任何形式的政治暴力」，還說自己不覺得「繼續『阿傑與阿凱』巡演妥當」，樂團剩餘的「創意計畫擱置」。他還補充指出，「感謝粉絲們的支持和理解」。

蓋斯自己也在IG道歉，「我周日晚間在雪梨台上即興發揮的台詞是很不恰當、危險跟可怕的錯誤」。

蓋斯的聲明寫到，「我不容忍針對任何人、以任何形式、任何種類的暴力，所發生的事情是場悲劇，我對自己嚴重缺乏判斷力感到非常對不起，我向我辜負的人深深致歉，並且真的對我造成的任何痛苦感到遺憾」。經紀人葛林（Michael Greene）則告訴BBC新聞，「因為所發生的事情，我們已經分道揚鑣」。

澳洲駐美大使陸克文出席共和黨全國代表大會時，有記者就此事提問。他答稱，有人會拿這種暴力事件開玩笑讓他「渾身不舒服」。

陸克文指出，「人們或許認為，在一場音樂會拿這種事碎碎念是有點有趣呵呵，並不是，這事關實際壽命。這些人就需要長大，找分體面的工作」。

澳洲 川普 馬斯克

上一則

「校長幾個月了？」 譚詠麟挺大肚腩 網友提醒注意健康

延伸閱讀

求偶歌唱不好的下場？研究首揭澳洲「母蛙吃公蛙」現象

求偶歌唱不好的下場？研究首揭澳洲「母蛙吃公蛙」現象
奧運籃球／澳洲王米爾斯砍28分 末節接管比賽 擊垮塞爾維亞約柯奇

奧運籃球／澳洲王米爾斯砍28分 末節接管比賽 擊垮塞爾維亞約柯奇
馬航MH17空難十週年 澳洲重申追求真相正義承諾

馬航MH17空難十週年 澳洲重申追求真相正義承諾
美國禁令緊逼 川普卻表態支持TikTok

美國禁令緊逼 川普卻表態支持TikTok

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57
張曉龍(右)、斕曦在綜藝節目中扮演新郎、新娘體驗大婚。圖／摘自微博

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

2024-07-10 14:43
林更新飾演的方協文是個控制欲很強的霸總。(取材自微博)

林更新「白月光」變「霸道男」 認：不安全感和自卑造成

2024-07-11 08:00

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」