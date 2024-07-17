搭檔許願「下次別沒打中川普」…樂團取消巡演 傑克布萊克還原：措手不及

在這張取自社群媒體影像的截圖中，美國雙人喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」的蓋斯（左）14日在澳洲雪梨登台演出，就前總統川普遭槍擊事件發表評論後，吹熄了生日蛋糕上的蠟燭。（路透）

美國喜劇演員兼歌手傑克．布萊克（Jack Black）16日表示，已經取消了喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」（Tenacious D）世界巡演的剩餘場次，原因是搭檔蓋斯（Kyle Gass）對川普 遭人開槍的發言引來強烈抗議。

BBC報導，「阿傑與阿凱」14日在澳洲 雪梨登台表演，並且為當天迎接64歲生日的蓋斯獻上了蛋糕，還當場請他許望，而蓋斯似乎答稱，「下次別沒打中川普了」（Don’t miss Trump next time）。

"Don't miss miss Trump next time" - Tenacious D bandpic.twitter.com/swpUOzTyYe — Libs of TikTok (@libsoftiktok) July 15, 2024

據報導，演場會的影像可聽見許多現場聽眾在笑，但蓋斯的「生日願望」仍讓網友感到憤怒。如社群媒體平台「X」所有人、正式支持川普連任的科技億萬富翁馬斯克 就砲轟「邪惡」，還有澳洲聯邦參議員要求把「阿傑與阿凱」驅逐出境。

根據報導，「阿傑與阿凱」原定16日在新南威爾斯省紐卡素（Newcastle, NSW）的演出因此延後。布萊克則上IG發布聲明表示，他對蓋斯的發言感到「措手不及」，「我絕不會容忍仇恨言論，或鼓勵任何形式的政治暴力」，還說自己不覺得「繼續『阿傑與阿凱』巡演妥當」，樂團剩餘的「創意計畫擱置」。他還補充指出，「感謝粉絲們的支持和理解」。

蓋斯自己也在IG道歉，「我周日晚間在雪梨台上即興發揮的台詞是很不恰當、危險跟可怕的錯誤」。

蓋斯的聲明寫到，「我不容忍針對任何人、以任何形式、任何種類的暴力，所發生的事情是場悲劇，我對自己嚴重缺乏判斷力感到非常對不起，我向我辜負的人深深致歉，並且真的對我造成的任何痛苦感到遺憾」。經紀人葛林（Michael Greene）則告訴BBC新聞，「因為所發生的事情，我們已經分道揚鑣」。

澳洲駐美大使陸克文出席共和黨全國代表大會時，有記者就此事提問。他答稱，有人會拿這種暴力事件開玩笑讓他「渾身不舒服」。

陸克文指出，「人們或許認為，在一場音樂會拿這種事碎碎念是有點有趣呵呵，並不是，這事關實際壽命。這些人就需要長大，找分體面的工作」。