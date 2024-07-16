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證實15年前「死侍」被搞砸了 原作者曾懇求改劇本

記者陳建嘉／即時報導
「死侍與金鋼狼」是今年眾所期待的大片。(漫威影業提供)
「死侍與金鋼狼」是今年眾所期待的大片。(漫威影業提供)

漫威大片「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)即將上映，目前已被預測將會大破許多紀錄，近期「死侍」漫畫原作作者勞勃里菲爾德也提到在15年前拍攝「X戰警：金鋼狼」，當時就計畫讓漫畫的超人氣角色「死侍」登場，但他看過劇本後覺得不妥，意圖更改，未料當時福斯影業旗下的劇組並未理會，電影上映後評價慘澹，甚至還主動致電給勞勃「我們搞砸死侍了，請幫我們改善」，相隔多年後才在萊恩雷諾斯的協助之下推出「惡棍英雄：死侍」。

勞勃提到一開始成為「X戰警：金鋼狼」顧問，原本相當開心，再加上2004年「死侍」漫畫曾讓主角提及自己與萊恩雷諾斯長得很像，最後找萊恩演出確實是神來一筆，但他發現電影竟讓韋德威爾森被反派「劍齒虎」殺死，並以「第11號武器」的身分復活，還被縫住嘴巴，讓他覺得這對「死侍」來說相當崩壞，甚至懇求福斯影業改變劇本，由於他不只是創作「死侍」，也對「死侍」最佳夥伴「機堡」做出許多貢獻，也與「X戰警」劇組關係良好，但最後仍無法決定此事。

「X戰警：金鋼狼」上映之後，因為評價不佳，導致劇組致電給他請他協助，未料因為電影成效不彰，所以「死侍」已被冷凍，是因為萊恩雷諾斯積極推波助瀾，才能在較低成本的狀態下推出「惡棍英雄：死侍」，但這次在他大力參與之下，打造出最原汁原味的「死侍」，果然大成功，迄今也終於推出新作「死侍與金鋼狼」。

2009年「X戰警：金鋼狼」評價、票房都不佳。(摘自X)
2009年「X戰警：金鋼狼」評價、票房都不佳。(摘自X)

漫威

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