紅髮艾德、泰勒絲邀當嘉賓 潛力新星葛莉芙 有華裔背景

有華人血統的歌手葛莉芙，在流行樂壇颳起一陣旋風。(美聯社)

23歲英國歌手兼作曲家葛莉芙(Griff，本名Sarah Faith Griffiths)的音樂生涯無疑是一場旋風，在發布第一首單曲並完成A-level考試後不到兩年，她便勇奪全英音樂獎(Brit Award)的潛力新星獎(Rising Star)，之後更做為杜娃黎波(Dua Lipa)、紅髮艾德(Ed Sheeran)、酷玩樂團(Coldplay)、泰勒絲 (Taylor Swift)等巨星演唱會的暖場嘉賓演出。

在演出、單獨表演和發表新音樂等行程之間，她努力創作首張專輯「Vertigo」的歌曲，「Vertigo」現已發行。

葛莉芙接受美聯社採訪時表示：「一名新歌手通常要經歷的步驟有點顛倒。」「一張專輯是成功的一步，是我一直想要達到的里程碑。」

從這一意義上來說，她覺得這一刻就像是職業生涯的開端，Griff這張沉浸式的流行音樂專輯紀錄伴隨這種旋風而來的情感，以及那些動搖的事件，像是成長、經歷心碎情感等。

「Tears For Fun」、「Miss Me Too」透過具層次感的製作探討令人暈眩的情感；「Astronaut」與Coldplay主唱克里斯馬汀(Chris Martin)合作，他為該歌曲伴奏鋼琴，克里斯馬汀鼓勵葛莉芙將「Astronaut」最初版本重新編曲為抒情風格，「妳說妳需要太空，那就去吧，太空人 。」

葛莉芙說：「談到歌曲，我幾乎對情感有點貪心」她描述將揪心的歌詞與朗朗上口、開心的編曲結合的願望，「對我來說，音樂要感動人心並激發情感。」

在英國出生的葛莉芙，父親是牙買加人，母親則是當年越戰後逃離越南 的華人。她曾表示，比起對於英國，她和自己華裔的一面更能保持接觸。