我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

花邊教主調情死侍「他想讓我再懷孕一次」

編譯陳韻涵／綜合報導
布萊克萊芙莉隔空與丈夫萊恩雷諾斯調情。(路透資料照片)
布萊克萊芙莉隔空與丈夫萊恩雷諾斯調情。(路透資料照片)

「死侍」(Deadpool)萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)日前穿著一身青色緊身西裝，為新電影「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine，又稱「死侍3」)在英國宣傳，他的妻子布萊克萊芙莉(Blake Lively)隔空與丈夫調情，在Instagram上轉發萊恩雷諾斯的活動照片截圖，寫道「救命，他想讓我再懷孕一次」，顯見這對銀幕夫妻鶼鰈情深。

萊恩雷諾斯抱著「英國最醜狗」佩吉出席倫敦「漢默史密斯阿波羅」(Hammersmith Apollo)娛樂會場的新片宣傳活動，粉絲無不興奮鼓掌、放聲尖叫。萊恩雷諾斯當天穿著一套青色西裝佩白襯衫走紅毯，他抱著死侍在新片中的毛茸茸搭檔佩吉，介紹牠是「狗侍」(Dogpool)。

萊恩雷諾斯的活動照在社群媒體上公開後不久，他的「花邊教主」(Gossip Girl)嬌妻布萊克萊芙莉(Blake Lively)在Instagram限時動態轉發照片，照片上方寫道「救命，他想讓我再懷孕一次」。

布萊克萊芙莉與萊恩雷諾斯已有四個孩子，分別是9歲的詹姆斯(James)、7歲的伊內茲(Inez)、4歲的貝蒂(Betty)，最小的孩子去年2月出生。

布萊克萊芙莉另在照片下方則寫道，「把你覺得可愛的狗拿開，雖然社會對K9(kanine犬隻)有所期待和期望，然後脫掉那套該死的青色西裝。」狗侍在新片中扮演死侍的夥伴，這也是佩吉的第一部大螢幕作品。

「死侍」萊恩雷諾斯穿著一身青色緊身西裝，懷裡抱著「英國最醜的狗」佩吉，與「金鋼狼...
「死侍」萊恩雷諾斯穿著一身青色緊身西裝，懷裡抱著「英國最醜的狗」佩吉，與「金鋼狼」休傑克曼在英國倫敦為新電影「死侍與金鋼狼」宣傳。(路透)

社群媒體

上一則

楊洋緋聞女友喬欣祕婚了？網揭男方是富二代

下一則

才「滑跪」險墜舞台 劉德華驚現嗓子疲憊

延伸閱讀

田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻

田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻
死侍、金鋼狼到首爾 鬥嘴互嗆展現好交情

死侍、金鋼狼到首爾 鬥嘴互嗆展現好交情
萊恩雷諾斯續演「死侍」坦言沒壓力 休傑克曼用拳頭展現浪漫

萊恩雷諾斯續演「死侍」坦言沒壓力 休傑克曼用拳頭展現浪漫
萊恩雷諾斯拍「死侍」險離婚 說溜嘴泰勒絲有客串？

萊恩雷諾斯拍「死侍」險離婚 說溜嘴泰勒絲有客串？

熱門新聞

「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂