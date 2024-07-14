花邊教主調情死侍「他想讓我再懷孕一次」

布萊克萊芙莉隔空與丈夫萊恩雷諾斯調情。(路透資料照片)

「死侍」(Deadpool)萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)日前穿著一身青色緊身西裝，為新電影「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine，又稱「死侍3」)在英國宣傳，他的妻子布萊克萊芙莉(Blake Lively)隔空與丈夫調情，在Instagram上轉發萊恩雷諾斯的活動照片截圖，寫道「救命，他想讓我再懷孕一次」，顯見這對銀幕夫妻鶼鰈情深。

萊恩雷諾斯抱著「英國最醜狗」佩吉出席倫敦「漢默史密斯阿波羅」(Hammersmith Apollo)娛樂會場的新片宣傳活動，粉絲無不興奮鼓掌、放聲尖叫。萊恩雷諾斯當天穿著一套青色西裝佩白襯衫走紅毯，他抱著死侍在新片中的毛茸茸搭檔佩吉，介紹牠是「狗侍」(Dogpool)。

萊恩雷諾斯的活動照在社群媒體 上公開後不久，他的「花邊教主」(Gossip Girl)嬌妻布萊克萊芙莉(Blake Lively)在Instagram限時動態轉發照片，照片上方寫道「救命，他想讓我再懷孕一次」。

布萊克萊芙莉與萊恩雷諾斯已有四個孩子，分別是9歲的詹姆斯(James)、7歲的伊內茲(Inez)、4歲的貝蒂(Betty)，最小的孩子去年2月出生。