莎朗史東重現32年前性感坐姿 這次下面有穿

莎朗史東32年後重現成名作「第六感追緝令」的性感坐姿。(取材自Instagram)

66歲資深性感女神莎朗史東（Sharon Stone）日前透露自己在2001年腦中風 ，在生病時間，竟被有心人士利用，掏空當時所有存款1800萬美元。她再度重現「第六感追緝令」裡在警方問話時翹起腿露底坐姿，只是這次她有穿底褲。

莎朗史東曾是全球知名的性感女王，她有一堆激情場面的「銀色獵物」（Sliver）在美國上映第一周就登上票房冠軍，再早一年她則以「第六感追緝令」引爆全球賣座話題，著名的三級片「赤裸羔羊」充滿一堆「致敬」該片的元素，她掀起的性感熱浪 與三級片風潮互相輝映。

莎朗史東當年在「第六感追緝令」的大膽表演成為各方話題焦點。（取材自IMDb）

在「第六感追緝令」中，莎朗史東一幕劈腿露出未穿底褲的驚人畫面，觀眾看後無不熱議，她的知名度亦瞬間飛漲。儘管事業上大成功，她卻從此被貼上艷星的標籤，連和前夫離婚都搶不到養子的監護權，因為大家認為她不會是個好媽媽，都戴著有色眼鏡看她，成名、走紅也讓她付出沉重的代價。在她的回憶錄「重生之美」（The Beauty of Living Twice，暫譯）裡，她宣稱自己當時是被導演保羅范赫文（Paul Verhoeven）給「拐騙」，才會在銀幕前暴露私密部位。

近日莎朗史東在IG中秀出當年「第六感追緝令」裡在警方問話時翹腿露底坐姿，只不過這次和32年前不同，這次她有穿底褲。