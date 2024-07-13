我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

莎朗史東重現32年前性感坐姿 這次下面有穿

娛樂新聞組／綜合報導
莎朗史東32年後重現成名作「第六感追緝令」的性感坐姿。(取材自Instagram)
莎朗史東32年後重現成名作「第六感追緝令」的性感坐姿。(取材自Instagram)

66歲資深性感女神莎朗史東（Sharon Stone）日前透露自己在2001年腦中風，在生病時間，竟被有心人士利用，掏空當時所有存款1800萬美元。她再度重現「第六感追緝令」裡在警方問話時翹起腿露底坐姿，只是這次她有穿底褲。

莎朗史東曾是全球知名的性感女王，她有一堆激情場面的「銀色獵物」（Sliver）在美國上映第一周就登上票房冠軍，再早一年她則以「第六感追緝令」引爆全球賣座話題，著名的三級片「赤裸羔羊」充滿一堆「致敬」該片的元素，她掀起的性感熱浪與三級片風潮互相輝映。

莎朗史東當年在「第六感追緝令」的大膽表演成為各方話題焦點。（取材自IMDb）
莎朗史東當年在「第六感追緝令」的大膽表演成為各方話題焦點。（取材自IMDb）

在「第六感追緝令」中，莎朗史東一幕劈腿露出未穿底褲的驚人畫面，觀眾看後無不熱議，她的知名度亦瞬間飛漲。儘管事業上大成功，她卻從此被貼上艷星的標籤，連和前夫離婚都搶不到養子的監護權，因為大家認為她不會是個好媽媽，都戴著有色眼鏡看她，成名、走紅也讓她付出沉重的代價。在她的回憶錄「重生之美」（The Beauty of Living Twice，暫譯）裡，她宣稱自己當時是被導演保羅范赫文（Paul Verhoeven）給「拐騙」，才會在銀幕前暴露私密部位。

近日莎朗史東在IG中秀出當年「第六感追緝令」裡在警方問話時翹腿露底坐姿，只不過這次和32年前不同，這次她有穿底褲。

中風 熱浪

上一則

劉詩詩禮服秀長腿 露白紗布惹心疼

下一則

謝霆鋒不滿粉絲罵王菲 有人誇Man有人酸

延伸閱讀

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」
莎朗史東曾經腦中風 醒來才知1800萬被掏空

莎朗史東曾經腦中風 醒來才知1800萬被掏空
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
觀眾口味巨變 情色不再吃香？ 賣座片性愛元素銳減

觀眾口味巨變 情色不再吃香？ 賣座片性愛元素銳減

熱門新聞

「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

2024-07-05 11:19
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷