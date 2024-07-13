尼可拉斯凱吉扮連環殺手 宛如心理療癒…與母親和解

尼可拉斯凱在恐怖片「長腿」中飾演連環殺手。(路透)

驚悚恐怖片「長腿」(Longlegs)12日起在全美上映，片中飾演連環殺手的奧斯卡 影帝尼可拉斯凱吉 (Nicolas Cage)表示，參與這部恐怖片演出，對他而言，猶如進行心理療癒，得以和生前飽受精神病折磨的母親和解。

根據美聯社報導，當凱吉與導演柏金斯(Osgood Perkins)討論新片「長腿」並第一次讀劇本時，驚訝發現劇本裡有自己母親的身影。

凱吉坦承之所以飾演劇中的連環殺手，正是因為自己的母親，但凱吉受訪時特別澄清：「我並不是說她是個魔鬼信徒。」

凱吉表示，因為曾經目睹母親被精神疾病折磨的痛苦，如今也成為他急需療癒的創傷，他說：「當我嘗試在電影表演中，讓飾演的角色更有個性時，我一直努力想要找出某種正面意義，以便安放我對母親的記憶。」

凱吉還透露，因為與母親的連結緊密，每當想像連環殺手的肢體語言或說話方式，在去年耶誕節 清晨忙著排練台詞之際，耳邊竟傳來母親的聲音，「當其他人都準備打開耶誕禮物時，我卻在扮演一個非常黑暗的角色，還企圖為角色注入一份愛。」

因此身兼「長腿」監製的凱吉透過電影拍攝工作，猶如經歷情緒宣洩的療癒過程，他笑著說道：「天哪，飾演電影『吸血鬼特助：雷菲爾』(Renfield)主角德古拉(Dracula)，讓我聯想起父親；如今又因為『長腿』聯想起母親，我的童年到底發生了什麼事？」