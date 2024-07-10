莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東。(路透資料照片)

66歲資深性感女神莎朗史東曾拍過「銀色獵物」、「第六感追緝令」等電影，而她最近透露，在自己2001年事業高峰時，她卻突然腦中風 ，總共花了7年時間才逐漸康復，而她最近受訪，提到在生病時間，竟被有心人士利用，掏空當時所有存款1800萬美元，「一切都消失了。我的冰箱、我的手機，一切都在別人的名下」。

莎朗史東2001年突然中風，腦出血9天，嚴重時，竟只有1%存活率。「好萊塢 報導者」指出，莎朗史東提到當時花了7年時間才完全康復，而她因為曾拍過許多經典賣座電影，再加上理財有成，存款共計有1800萬美金，卻在生病時被信任的人趁虛而入，甚至轉移資產，讓自己康復後發現銀行帳戶存款已經歸零，讓她難過表示「我的財產變成零」。