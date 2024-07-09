「妙麗」有新歡？艾瑪華森被拍到深情對視 男友也是牛津高材生

英國女星艾瑪華森最近傳出新戀情，男方是知名學府牛津大學博班生。(美聯社)

因飾演「哈利波特 」(Harry Potter)系列電影中「妙麗」一角而走紅的英國女星艾瑪華森 (Emma Watson)最近傳出新戀情，男方是英國知名學府牛津(Oxford)大學研究生。

據每日郵報報導，艾瑪華森最近被目擊與一位男子在大街上公然擁吻，當時男子把手放在艾瑪華森臉頰將她拉近，女方則抬頭深情款款望著男子。如今這名男子身分揭曉，是牛津大學博班生布朗(Kieran Brown)。

La prensa de UK ya filtro el nombre del enamorado de Emma Watson se llama Kieran Brown, fue fácil para la prensa averiguar su nombre pues es su compañero de la universidad de Oxford está terminando un doctorado en literatura y economía del siglo XIX.

2 cerebritos se juntaron ❤️ pic.twitter.com/vmPa8Qd1L8 — ❤IStandWithEmmaWatson🇵🇪 (@stefyxamara) 2024年7月9日

報導指出，34歲的艾瑪華森去年聖誕節 過後，宣布與相戀18個月的前男友、也就是商業鉅子菲利普爵士(Sir Philip)兒子格林(Brandon Green)分手，目前正在牛津大學攻讀碩士學位，布朗則在該校攻讀19世紀文學與經濟學的博士學位。

知情人士向太陽報(The Sun)透露：「艾瑪正在研究創意寫作，男方論文也是關於文學理論，因此兩人有很多話題可以聊。」並強調：「她看起來很愛對方。」

根據每日郵報獨家取得的照片，本月5日當天，艾瑪與新男友在牛津大學附近一家烘焙坊約會，當時男方穿著藍色亞麻休閒衫，艾瑪華森則穿著寬鬆的米色針織衫搭配深紅色圍巾，頭上反戴一頂棒球帽，模樣顯得輕鬆又自在。

Emma Watson's mystery man 'revealed!' Harry Potter star 'loved up' with fellow Oxford student Kieran Brown after they were 'spotted kissing' and enjoying a romantic date https://t.co/qbdG7Zx1EH pic.twitter.com/5a60AsiOUc — Daily Mail Online (@MailOnline) 2024年7月8日

目擊者表示，兩人約會時並未引起其他顧客關注：「他們一起排隊聊天，氣氛看起來很融洽，她似乎沒有刻意隱藏自己的身分，只是正常和男方一起排隊，我沒有聽到他們在說什麼。」並補充道：「沒有人對艾瑪華森出現有何反應，但我知道店裡有人認出她。」

報導指出，艾瑪華森經常在美國與英國兩地之間奔波，偶爾在保全陪同下出席實體課程，其餘則是靠遠距上課完成課業。