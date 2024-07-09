「妙麗」有新歡？艾瑪華森被拍到深情對視 男友也是牛津高材生
因飾演「哈利波特」(Harry Potter)系列電影中「妙麗」一角而走紅的英國女星艾瑪華森(Emma Watson)最近傳出新戀情，男方是英國知名學府牛津(Oxford)大學研究生。
據每日郵報報導，艾瑪華森最近被目擊與一位男子在大街上公然擁吻，當時男子把手放在艾瑪華森臉頰將她拉近，女方則抬頭深情款款望著男子。如今這名男子身分揭曉，是牛津大學博班生布朗(Kieran Brown)。
報導指出，34歲的艾瑪華森去年聖誕節過後，宣布與相戀18個月的前男友、也就是商業鉅子菲利普爵士(Sir Philip)兒子格林(Brandon Green)分手，目前正在牛津大學攻讀碩士學位，布朗則在該校攻讀19世紀文學與經濟學的博士學位。
知情人士向太陽報(The Sun)透露：「艾瑪正在研究創意寫作，男方論文也是關於文學理論，因此兩人有很多話題可以聊。」並強調：「她看起來很愛對方。」
根據每日郵報獨家取得的照片，本月5日當天，艾瑪與新男友在牛津大學附近一家烘焙坊約會，當時男方穿著藍色亞麻休閒衫，艾瑪華森則穿著寬鬆的米色針織衫搭配深紅色圍巾，頭上反戴一頂棒球帽，模樣顯得輕鬆又自在。
目擊者表示，兩人約會時並未引起其他顧客關注：「他們一起排隊聊天，氣氛看起來很融洽，她似乎沒有刻意隱藏自己的身分，只是正常和男方一起排隊，我沒有聽到他們在說什麼。」並補充道：「沒有人對艾瑪華森出現有何反應，但我知道店裡有人認出她。」
報導指出，艾瑪華森經常在美國與英國兩地之間奔波，偶爾在保全陪同下出席實體課程，其餘則是靠遠距上課完成課業。
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