「芭比」瑪格蘿比大方秀孕肚 揭情史：一度不敢告白

瑪格蘿比(右)憑藉電影「芭比」聲名大噪。（取材自IMDb）

多個消息來源指出，好萊塢 女星瑪格蘿比(Margot Robbie)和丈夫湯姆艾克雷(Tom Ackerley)即將迎接他們的第一個愛情結晶；倆人是2013年拍攝電影「亂世有情天」(Suite Française)時相識。

在每日郵報(Dailymail)7日刊出的照片中可看到，瑪格蘿比穿著白色短版上衣，大方露出稍微隆起的孕肚，與丈夫在義大利 科莫湖(Lake Como)度假，正準備搭乘遊艇遊湖，心情看起來相當愉快。

據報導，兩人於2016年結婚，並透過他們共組的製作公司LuckyCap Entertainment製作多部作品，包括Hulu的「娃娃臉」(Dollface)。

瑪格蘿比先前接受People雜誌訪問時，談到與丈夫早期的感情關係時說：「我曾經是徹底的單身女子，想到戀愛關係就讓我想吐。」

「然後這一切不知不覺發生了，我們當了很久的朋友，我一直愛著他，但我想，噢，他永遠不會愛我，別讓事情變得尷尬，瑪格。」

「別耍蠢，別告訴他妳喜歡他。然後事情就發生了，我想我們在一起了。這太合理了，好像沒有哪件事這麼合理過。」

兩人2014年開始約會，最後在2016年攜手步入禮堂。

這對夫婦鮮少一同出席公開活動，直到2017年才首度一起走紅毯。

但與湯姆艾克雷合作時，瑪格蘿比向來全力投入。

2018年她接受Porter採訪時說：「我非常支持與伴侶一起做生意。」

瑪格蘿比表示：「結婚實際上是最有趣的事情，生活不知怎麼地變得更有趣了，我有做為某個人妻子的責任，我想變得更好。」