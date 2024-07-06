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男星喬裝混入群眾沒人認出：當普通人爛透了

記者張聲肇╱綜合報導
男星凱文貝肯會喬裝，去過過普通人的日子。(美聯社)
男星凱文貝肯會喬裝，去過過普通人的日子。(美聯社)

男星凱文貝肯（Kevin Bacon）想過過看當普通人的日子，特別雇用特效化妝師，戴眼鏡、裝假牙、喬鼻子，看看能否混入群眾， 結果確實沒人認出，但仍覺得「當普通人爛透了」，他還是喜歡當名人。

現年65歲、個性放蕩不羈的凱文貝肯，日前接受「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌訪問時，道出「一日凡人」的感受。

從影40年，長相已深入觀眾心坎的凱文貝肯，刻意把自己打扮成即將上映的恐怖片「瑪克辛」（MaXXXine）裡他演出的私家偵探角色，來到洛杉磯The Grove LA戶外商場，嚐嚐過普通人的日子，會是什麼滋味他混進人群，「沒人認出我。」

可是一償宿願，對他可不好玩，「大家推推擠擠的，沒禮貌。沒人跟我說『我愛你』，買杯咖啡什麼鬼的，都得乖乖排隊。」

他很快就覺得，還是自己大明星的日子好過，「當普通人爛透了，我還是過名人的日子好。」

「我不是抱怨，但我這幅長相，確實很容易認出來，光是戴帽子、黑眼鏡，只能蓋住部分特徵，」於是想到請專業化妝師幫他徹底變臉，看看是不是很容易就混進人群。

咖啡 洛杉磯

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