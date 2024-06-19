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義大利影后當導演 「我們還有明天」叫好又叫座

記者陳建嘉／綜合報導
寶拉寇提莉絲自導自演的劇情長片「我們還有明天」勇奪義大利電影金像獎「大衛獎」6項大獎。(圖／海鵬提供)
寶拉寇提莉絲自導自演的劇情長片「我們還有明天」勇奪義大利電影金像獎「大衛獎」6項大獎。(圖／海鵬提供)

義大利電影年度票房冠軍電影「我們還有明天」（There's Still Tomorrow）近日勇奪雪梨國際影展「雪梨電影獎」（Sydney Film Prize），獨得6萬美元的高額獎金。有趣的是，該片是義大利女導演寶拉寇提莉絲（Paola Cortellesi）演而優則導的首部劇情長片，影片完全不見於歐洲三大影展，卻在義大利橫空出世，連續擊敗「Barbie芭比」與「奧本海默」，3000萬美元票房更創下疫情以來的最高紀錄，躍升成為現象級電影。

這部勇奪雪梨電影獎的「我們還有明天」，是義大利影后寶拉寇提莉絲演而優則導的首部劇情長片，改編自她自己祖母的人生故事，看過觀眾無不笑淚交織、感動非凡。該片上月更勇奪義大利電影金像獎「大衛獎」（David di Donatello）6項大獎，其中寇提莉絲個人便贏得5座大獎，追平26年前《美麗人生》導演羅貝托貝尼尼（Roberto Benigni）所創的歷史紀錄。

電影「我們還有明天」劇情描述戰後的義大利，迪莉婭（寶拉寇提莉絲飾）一肩扛起家中重擔，不僅得面對家暴的丈夫、照顧臥病的公公，還要拉拔三個孩子長大。她最大夢想就是女兒能嫁到好夫家，最終也如願以償。然而就在迪莉婭人生好轉之際，此時卻收到一封神秘信件，讓她決定奮起捍衛自己的人生。

寶拉寇提莉絲自導自演的劇情長片「我們還有明天」勇奪義大利電影金像獎「大衛獎」6項...
寶拉寇提莉絲自導自演的劇情長片「我們還有明天」勇奪義大利電影金像獎「大衛獎」6項大獎。(圖／海鵬提供)

義大利 芭比 家暴

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