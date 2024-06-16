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林青霞致詞掀波…大明星常任畢典嘉賓 楊紫瓊勉學子勇敢嘗試

記者巫鴻瑋、陳俊智／綜合報導
楊紫瓊曾擔任哈佛大學法學院畢業演講嘉賓。(路透資料照片)
楊紫瓊曾擔任哈佛大學法學院畢業演講嘉賓。(路透資料照片)

台灣清華大學畢業典禮邀請「東方不敗」林青霞擔任演講嘉賓，家長們特地慕名而來，卻有不少學生表示不認識她，還有反彈聲音認為應該邀請半導體產業的知名人士。但事實上，大學邀請明星藝人擔任畢業典禮致詞嘉賓在全球都很常見。

哈佛大學法學院在去年就曾邀請第95屆奧斯卡奪得最佳女演員獎的楊紫瓊，擔任畢業演講嘉賓。她以自身經驗出發，鼓勵畢業生面對未知的三大絕招就是，保持輕鬆、知己之短與尋覓夥伴。只有勇敢地一躍再躍，才能找到自己想要的美好人生。

紐約大學2022年也曾邀請泰勒絲（Taylor Swift）。她提到有些人念故事給你聽、教你追夢，告訴你是非對錯的道德標準讓你去嘗試、去生活；有些人竭盡全力向還是孩子的你解釋這個瘋狂複雜世界中的每一個概念，因為你問了無數個問題，比如「月亮是如何工作的」和「為什麼我們可以吃沙拉但不吃草」。也許他們做得並不完美，但也沒有人能做到完美；也許他們已經不在我們身邊，如果是這樣，我希望你們今天能記得他們；如果他們今天也在這裡，那我希望你們用自己的方式表達感激，感謝一路以來歷經跌跌撞撞卻還是走到了這裡。

紐約大學曾邀請泰勒絲演講。(路透資料照片)
紐約大學曾邀請泰勒絲演講。(路透資料照片)

籃球明星林書豪曾參加台灣政治大學畢業典禮，致詞以「正常只會讓你平庸，有點瘋狂才能偉大」勉勵畢業生；藝人浩子也曾受邀參加畢典致詞，勉勵台下學生「活在這個世界上不是要對得起別人，而是要對得起自己的心」；台南德光中學畢業典禮，南韓創作女歌手金世正也曾錄影線上祝福，影片一播出，台下學生為之瘋狂。

泰勒絲 林書豪 奧斯卡

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