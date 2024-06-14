「腦筋急轉彎2」進入青春期 解鎖四大情緒

「腦筋急轉彎2」導演凱爾西曼恩（右）、製片馬克尼爾森籌備電影長達4年。（圖／迪士尼提供）

皮克斯近日帶來經典動畫續作「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2），導演凱爾西曼恩（Kelsey Mann）、製片馬克尼爾森（Mark Nielsen）日前接受本報系聯合報專訪，兩人不約而同提到自己都是人父，同樣都有女兒，面對這次塑造已經進入青春期的女孩主角「萊莉」，更將自己私底下的父女互動代入電影劇情，並表示原想加入「後悔」、「恥辱」等情緒，最後還是刪掉。

距離上一集已有9年，凱爾西笑稱自己早從2020年就接到執導邀約，他笑說身為皮克斯的員工，原本心裡就在思考哪些電影可以拍續集，「有些電影完全不適合發展續集，但是『腦筋急轉彎』不一樣，我很好奇萊莉長大後還會有哪些情緒」。可惜的是，受到新冠肺炎疫情 影響，只能與馬克隔空連線，討論這次要加入哪些新的「情緒角色」，「我們每天在家連線討論，有很多構想，提出很多新角色也都逐一刪掉，最後留下阿焦（焦慮）、阿廢（懶惰）、阿慕（羨慕）及阿羞（害羞）」。

凱爾西笑說與自己女兒聊過很多次，覺得青少年最常浮現的情緒就是「焦慮」，「所以我們覺得阿焦很適合當作主角，再加上我們才剛遇到疫情，那時候大家都很焦慮吧」。

至於自己最喜歡哪一個情緒角色，凱爾西笑說自己工作時常常會想很多，「所以我當然是阿焦，抱歉要讓大家承擔我的情緒了」。馬克則說自己比較像是「樂樂」，「樂樂無論面對什麼事情都很樂觀正面，這是我們做任何事之前，應該要有的思考方向」。