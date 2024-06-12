班珍婚姻名存實亡 靠親友兄弟療情傷

班艾佛列克(左)與珍妮佛洛佩茲被傳已經分居，開始各過各的。(路透資料照片)

影星班艾佛列克 (Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)的婚姻愈傳愈不樂觀，分居、分割財產賣豪宅…似乎下一步就是簽字離婚了。

雖然結婚到現在還不滿兩年，珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克似乎已經累了，也不太想再勉強對方配合，現在雖然不住在一起，至少彼此都能開心的生活，當然婚姻有狀況仍難免影響心情，好在他們身邊都有人可以依靠。

珍妮佛向來與媽媽和一姊一妹的感情密切，一家子都是女強人，使她能在她們面前流露出脆弱的一面，又不用擔心無法得到妥善照顧。她的一雙子女麥克斯、艾美，當然也給她很大的安慰。

至於班艾佛列克，自然是仰賴最好的朋友麥特戴蒙(Matt Damon)，以及一群好哥兒們為他打氣。每次他碰到挫折，麥特總是會盡力給他支持，這次也不例外。

他與珍妮佛洛佩茲經過20年好不容易復合，心中曾充滿很大的期待，結果證明依舊有很難克服的問題，情緒難免低落，必須要靠兄弟們拉他一把，他的前妻珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)和三個小孩此時就不再給他添亂，也讓他的心情變得更穩定。