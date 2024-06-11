「明日邊界」續集有譜？阿湯哥突喊：迫不及待了

湯姆克魯斯（左）、艾蜜莉布朗特主演經典科幻動作片「明日邊界」迄今依舊大好評。（圖／華納兄弟提供）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）、艾蜜莉布朗特（Rita Vrataski）主演科幻動作片「明日邊界」（Edge of Tomorrow）迄今仍是不少影迷的喜愛片，只見當年同樣由華納兄弟影業推出的「哥吉拉」（Godzilla）都已有四部續作，宣稱要拍續集的「明日邊界」卻始終無動靜，湯姆克魯斯也罕見突然在官方Instagram發文，逐一感謝艾蜜莉布朗特、導演道格李曼（Doug Liman）以及編劇克里斯多福麥奎里（Christopher McQuarrie）等人，最後又表示「謝謝華納兄弟製作這部電影，我迫不及待想要分享更多，我們正要合作創造的優秀作品」，引人聯想。

湯姆克魯斯在電影上映10周年時感謝所有劇組，「我想藉這個機會再次感謝艾蜜莉布朗特，她是很棒的朋友，很棒的演員，我喜歡她在這部電影的詮釋，無論是她的奉獻精神、幽默感、脆弱性以及力量，她十項全能又全力以赴」，湯姆克魯斯更表示這部電影是他與導演道格李曼首度合作，後來兩人又一起拍了「美國製造」（American Made），也即將再度合作，並提到布萊丹葛里森（Brendan Gleeson）、比爾派斯頓（William "Bill" Paxton），並說故事製作非常困難，也要感謝編劇克里斯多福麥奎里的故事改編，「幫助我們打造該片的整葛團隊，讓這部電影能夠發揮最大的娛樂效果，與你們所有人一起創造這部電影，非常快樂」。

湯姆克魯斯回憶這10年，也說非常感謝這些年來始終喜歡這部電影的每個人，也謝謝當年華納兄弟願意製作這部電影，自己也正與華納合作更多電影。不過阿湯哥 全文並未提及電影是否會拍攝續集，即便前幾年導演道格李曼、編劇克里斯多福麥奎里都相繼表示想到一個很棒的續集題材，但始終沒有下文。

其實「明日邊界」當年雖然大好評，不過在北美票房並不出色，甚至沒有破億，是仰仗優異的海外票房，最終才能收回3.7億美金的票房，等於算是打平1.7億美金的成本，外界認為這也是華納兄弟始終無法讓續集正式過關的原因。