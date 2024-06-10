「明日邊界」等10年仍無續集 阿湯哥突喊：迫不及待了

湯姆克魯斯、艾蜜莉布朗特主演經典科幻動作片「明日邊界」迄今依舊大好評。(華納兄弟提供)

湯姆克魯斯 、艾蜜莉布朗特主演科幻動作片「明日邊界」迄今仍是不少影迷的喜愛，只見當年同樣由華納兄弟影業推出的「哥吉拉」都已有4部續作，宣稱要拍續集的「明日邊界」卻始終無動靜，湯姆也罕見突然在官方IG發文，逐一感謝艾蜜莉布朗特、導演道格李曼以及編劇克里斯多福麥奎里等人，最後又表示「謝謝華納兄弟製作這部電影，我迫不及待想要分享更多，我們正要合作創造的優秀作品」，引人聯想。

湯姆克魯斯在電影上映10周年時感謝所有劇組，「我想藉這個機會再次感謝艾蜜莉布朗特，她是很棒的朋友，很棒的演員，我喜歡她在這部電影的詮釋，無論是她的奉獻精神、幽默感、脆弱性以及力量，她十項全能又全力以赴」，湯姆更表示這部電影是他與導演道格李曼首度合作，後來兩人又一起拍了「美國製造」，也即將再度合作，並提到布萊丹葛里森、比爾派斯頓，並說故事製作非常困難，也要感謝編劇克里斯多福麥奎里的故事改編，「幫助我們打造該片的整葛團隊，讓這部電影能夠發揮最大的娛樂效果，與你們所有人一起創造這部電影，非常快樂」。