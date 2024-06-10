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跌落神壇的艾倫狄珍妮絲 被揭舞台上自嘲卻很不開心

記者蘇詠智／即時報導
艾倫狄珍妮絲在巡迴演出時會自我解嘲，但心裡並不是真的接受。（路透資料照片）
艾倫狄珍妮絲在巡迴演出時會自我解嘲，但心裡並不是真的接受。（路透資料照片）

新冠肺炎疫情造成娛樂圈很多改變，其中之一就是美國的日間談話節目女王艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres），由於在隔離時還要做節目，爆出對工作人員的安置方式造成大家不滿，使得過去被她虧待過的人一一跳出來揭穿她大小眼、自以為是、使工作環境氣氛極端不佳的真面目，她的形象跌谷底，節目到後來也在不光彩的氣氛下收攤。

沒了手上的節目，艾倫也失去可以表現的大舞台，除了為動物星球頻道赴盧安達拍了跟大猩猩生態園區有關的節目外，她只能回到舞台上進行脫口秀的巡迴表演，而且在節目裡面免不了拿自己的跌落神壇來開玩笑，雖然看似無所畏懼，透過自我解嘲也更能拉近和觀眾的距離，甚至營造出「已經反省」的感覺。

然而據「Globe」雜誌報導，不具名消息來源透露，艾倫對此並沒有完全接受，心裡其實非常不滿，可是也不能不面對現實。好在透過這樣的表演，她也能夠慢慢釋放內心的怒氣，況且她仍然在現場表演上面能力極強、很會帶動氣氛，打回原形從頭再來，也不一定真的很糟。

目前現場脫口秀表演算是艾倫所能擁有的舞台，電視頻道沒有要再找她開新的常態節目，對比昔日眾人爭搶，格外反映出演藝圈的現實。而她將會在Netflix做喜劇特輯，也許透過這樣的方式，可以慢慢找回到過去的風光，但她也要記得：往後非得謙卑謙卑再謙卑。

艾倫狄珍妮絲（右）的節目曾經是所有大牌、名人都想參加，前第一夫人希拉蕊也曾是來賓...
艾倫狄珍妮絲（右）的節目曾經是所有大牌、名人都想參加，前第一夫人希拉蕊也曾是來賓。（路透資料照片）

疫情 艾倫狄珍妮絲 新冠肺炎

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