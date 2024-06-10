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阿湯女兒不當演員？蘇蕊決定念設計學院

記者蘇詠智／綜合報導
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。（取材自TikTok）
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。（取材自TikTok）

影壇超級巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)與前妻凱蒂荷姆絲(Katie Holmes)的獨生愛女蘇蕊(Suri Cruise)，已經是滿18歲的大人，各方關心她接下來要去哪兒念大學、學些啥，這兩天答案也都揭曉：她要去匹茲堡的卡內基美隆大學設計學院就讀，似乎她對於研習時尚的興趣多過繼承爸媽的棒子、當個演員。歐美媒體稱她已經是個很聰明的年輕、成熟小女人，還是喜愛保有個人的隱私，不見得想像爸爸那樣，一舉一動都備受關注。

自從湯姆克魯斯與凱蒂荷姆絲離婚之後，蘇蕊就跟媽媽長住紐約，儘管狗仔跟拍也沒有斷過，相對還是較小時候常常被爸爸抱著上街，更能保有私密的自由，她也因此有了一群可以信賴的好友，卻沒有忘記自己的身分。凱蒂對於女兒非常保護，過去蘇蕊都在其羽翼下成長，現在終於到了離家求學的時刻，凱蒂一方面因女兒感到驕傲，同時也開始不捨、擔心，畢竟蘇蕊要到距離紐約有一段的匹茲堡，就不可能每天都能再見到。

凱蒂大讚蘇蕊已經對時尚很有自己的想法，有時候自個兒衣櫃裡一些基本款的單品會被她拿去穿，可是蘇蕊的穿搭還是有自身的風格，跟凱蒂本人不盡相同，在卻定進設計學院學習後，蘇蕊的未來頗值得各方期待。

凱蒂荷姆絲要送女兒上大學，又感到驕傲又不捨。（路透資料照片）
凱蒂荷姆絲要送女兒上大學，又感到驕傲又不捨。（路透資料照片）

湯姆克魯斯

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