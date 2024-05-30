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驚悚大師父女再度合作 「窺探者」聯手囚禁天才女星

記者陳建嘉／即時報導
達科塔芬妮在「窺探者」受困森林中的巨大籠子之中。(華納兄弟提供)
達科塔芬妮在「窺探者」受困森林中的巨大籠子之中。(華納兄弟提供)

驚悚大師M奈沙馬蘭父女聯手推出驚悚新作「窺探者」(The Watchers)，故事結合奇幻和驚悚元素，曾被譽為天才童星的達科塔芬妮在片中飾演米娜與其他3人被困在廣大無邊、人跡杳然的森林裡，而且每晚都有神祕生物在監視和跟蹤他們，他們必須遵守制定好的遊戲規則才能活下來。

該片為導演伊莎娜奈沙馬蘭執導的第一部長片作品，兩人先前曾在影集「靈異女僕」合作，這次她的父親M奈沙馬蘭擔任製片再度合作。作為父親且身兼製片的他驕傲表示：「伊莎娜奈沙馬蘭會從質感出發，體驗那些具有實質的特性，她會觀察事物的結構和形狀。我原本就知道她會成為一名電影導演，但我一直不想先說出來，我想要她自然而然地發展成為電影導演。」

片中4個主要角色被困在森林裡的雞籠中，其目的是保護他們的安全，以免遭到「窺探者」侵害，屋內的大窗戶在晚上會變成鏡子，裡面的人看不到外面，但在森林裡的生物什麼都看得到。導演伊莎娜奈沙馬蘭說：「那裡的一切會令人感到超自然的吸引力，但也有排斥力。雞籠就像個縮影，你要待在裡面才能存活，但同時也是你最想逃離的空間。」

沒有人知道窺探者是什麼，或是牠們想要什麼、有什麼本領，只知道現在的牠們絕對駭人無比，而且必須遵守牠們制定好的規則才能存活下來。達科塔芬妮說：「片中有些沒人看過的生物，大家甚至不知道牠們的模樣和能耐，有許多未解答的問題，但有很明顯的恐懼和危險。」

導演伊莎娜奈沙馬蘭最後說：「這會是很棒的戲院觀影經驗，去聆聽、去感受，這些場面最適合在戲院裡觀看。」「窺探者」將於6月7日在台上映。

M.奈沙馬蘭（左起）、達科塔芬妮、導演伊莎娜奈沙馬蘭合作「窺探者」結合奇幻和驚悚...
M.奈沙馬蘭（左起）、達科塔芬妮、導演伊莎娜奈沙馬蘭合作「窺探者」結合奇幻和驚悚元素。(華納兄弟提供)
新銳導演伊莎娜奈沙馬蘭執導「窺探者」。(華納兄弟提供)
新銳導演伊莎娜奈沙馬蘭執導「窺探者」。(華納兄弟提供)

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