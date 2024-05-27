我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

雖然湯姆克魯斯（Thomas Cruise）的年度大片「不可能的任務：致命清算 第一章」，去年在北美及不少地區上映，都未能締造亮眼的高票房，他卻愈挫愈勇，還在拚命趕拍第8集，片子上映檔期已從原定今年延到明年夏天，近日卻又驚傳發生潛艇意外，造成進度再一次被延誤，還要多花成本，大家都被弄得不開心。

根據英國「鏡報」報導，「不可能的任務8」讓造價2300萬英鎊(約2930萬美元)的潛水艇因為平衡環架被卡住，需要修復完成才能繼續再拍，影響到拍攝的進度。觀眾在「不可能的任務：致命清算 第一章」開頭就有看到關於潛艇的場面，第8集還會有相關的內容。自從疫情爆發以後，要拍攝這系列的大片就得大家人仰馬翻，光是「致命清算 第一章」，就從2020年拍到2021年的8月多才殺青，本來第8集想連著拍攝，根本就沒辦法如預期的計畫，觀眾也不太敢相信，這兩部片弄了4年只才完成一集，另一集還不知道要拍到何時才能完成。

「不可能的任務8」仍將會有潛艇的場面。（圖／摘自IMDb）
「不可能的任務8」仍將會有潛艇的場面。（圖／摘自IMDb）

對於部分觀眾而言，湯姆克魯斯都已年過60，也不適合在銀幕上再賣命，如果哪一天一個不小心，輕則重傷、重則喪命，絕對不是影迷樂見的結果，因此歐美娛樂網站上有作者撰文疾呼湯姆克魯斯應該趕快交棒、第8集就該是他所主演的伊森杭特最後露面，此後他交棒給新人，自己也可以去挑戰其他片型與角色，順便也不用再去拍搏命的動作場面，讓自身蒙受風險。

湯姆克魯斯 疫情

上一則

撇林更新緋聞 趙麗穎罕見曬5歲兒合照

下一則

霍建華沒社群帳號 被列表態名單第1位

延伸閱讀

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
捍衛戰士38周年 湯姆克魯斯做這件事謝影迷

捍衛戰士38周年 湯姆克魯斯做這件事謝影迷
湯姆克魯斯被批整過度臉垮掉 美魔女反嗆無整形遭霸凌

湯姆克魯斯被批整過度臉垮掉 美魔女反嗆無整形遭霸凌
湯姆克魯斯顏值崩壞？粉絲懷疑「修修臉」五官快垮掉

湯姆克魯斯顏值崩壞？粉絲懷疑「修修臉」五官快垮掉

熱門新聞

金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(摘自Prime Video)

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

2024-05-23 23:45
賀軍翔出席「不夠善良的我們」星光首映媒體活動。記者李政龍/攝影

賀軍翔疑非禮酒店女子登熱搜 網友疑：這顏值需要嗎？

2024-05-24 15:11
圖／摘自《月薪嬌妻》官方X

老婆是新垣結衣還想出軌嗎？網一面倒揭超現實原因

2024-05-23 09:32

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名