「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

雖然湯姆克魯斯 （Thomas Cruise）的年度大片「不可能的任務：致命清算 第一章」，去年在北美及不少地區上映，都未能締造亮眼的高票房，他卻愈挫愈勇，還在拚命趕拍第8集，片子上映檔期已從原定今年延到明年夏天，近日卻又驚傳發生潛艇意外，造成進度再一次被延誤，還要多花成本，大家都被弄得不開心。

根據英國「鏡報」報導，「不可能的任務8」讓造價2300萬英鎊(約2930萬美元)的潛水艇因為平衡環架被卡住，需要修復完成才能繼續再拍，影響到拍攝的進度。觀眾在「不可能的任務：致命清算 第一章」開頭就有看到關於潛艇的場面，第8集還會有相關的內容。自從疫情 爆發以後，要拍攝這系列的大片就得大家人仰馬翻，光是「致命清算 第一章」，就從2020年拍到2021年的8月多才殺青，本來第8集想連著拍攝，根本就沒辦法如預期的計畫，觀眾也不太敢相信，這兩部片弄了4年只才完成一集，另一集還不知道要拍到何時才能完成。

「不可能的任務8」仍將會有潛艇的場面。（圖／摘自IMDb）

對於部分觀眾而言，湯姆克魯斯都已年過60，也不適合在銀幕上再賣命，如果哪一天一個不小心，輕則重傷、重則喪命，絕對不是影迷樂見的結果，因此歐美娛樂網站上有作者撰文疾呼湯姆克魯斯應該趕快交棒、第8集就該是他所主演的伊森杭特最後露面，此後他交棒給新人，自己也可以去挑戰其他片型與角色，順便也不用再去拍搏命的動作場面，讓自身蒙受風險。