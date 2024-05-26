好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

強尼沃克特被歹徒槍擊身亡，得年37歲。(取材自IMDb)

好萊塢 近日傳出憾事，曾經演出過160集肥皂劇「綜合醫院」（General Hospital，另譯「杏林春暖」）的男星強尼沃克特（Johnny Wactor），在周六深夜於洛杉磯 市中心，因為發現自己車子的觸媒轉化器遭到三名歹徒試圖搶走，卻反而被其中一位歹徒槍擊 ，送醫後不治身亡，得年37歲。

強尼沃克特發生事故的西皮科大道（West Pico Boulevard）與南霍普街路口（South Hope Street），鄰近時常舉辦頒獎典禮與演唱會的加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena），一旁也有洛杉磯會議中心，並不算是太偏僻的區域。

強尼平常有保持運動習慣，身形體格保持的很好，卻還是命喪歹徒之手，家人與經紀公司都感到哀傷，在「綜合醫院」裡演他妻子的蘇非亞麥特森（Sofia Mattsson）也難過表示：「我的心真的徹底的碎了，強尼絕對是最棒的。非常真誠，非常關心，工作拚命卻又謙虛。」

強尼沃克特有運動習慣也注意體格的維持，還是成了犯罪事件的受害者。(取材自IMDb)

網友哀悼強尼成為犯罪的受害者，卻也不免對於治安情形感到憤怒，甚至有人寫道：「很顯然的，一定要到有A咖大牌被槍擊致死，才會讓那些高層決定起來為這些毒害這城市的失控犯罪事件做點什麼。」也有人覺得當地警方已經很努力，也疲於奔命，不該再被拿來開刀。