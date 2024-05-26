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男神傳恢復單身 哈利史泰爾斯迷姐迷妹歡呼

記者蘇詠智╱綜合報導
哈利史泰爾斯從偶像天團時期就廣受歡迎，一直是英美人氣最旺的男神之一。(路透資料照片)
哈利史泰爾斯從偶像天團時期就廣受歡迎，一直是英美人氣最旺的男神之一。(路透資料照片)

曾經和泰勒絲(Taylor Swift)等知名女星擦出愛的火花的英倫男神哈利史泰爾斯(Harry Styles)，過去一年多和長腿黑美人泰勒羅素(Taylor Russell)交往，一度還傳出他對泰勒羅素非常著迷，希望和她生兒育女，哪知道一年多的感情，就在兩人上個月一起去了趟日本後，傳出畫下句點。

現在剛好是「30而立」的哈利史泰爾斯，出身自男孩天團「1世代」(One Direction)，那時就已是團內人氣最高、最受女孩們歡迎的寵兒，單飛之後果真比隊友們表現都亮眼，還歌而優則演，更驚人的是好萊塢的姐姐們也難擋他的魅力，先後為他傾倒。

泰勒羅素知名度雖遠不及哈利史泰爾斯，過往情史也不比哈利遜色，她的前男友居然包括兩位都曾跟「Barbie芭比」導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)合作的文青小生提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)與盧卡斯海吉斯(Lucas Hedges)，跟著又收服了哈利史泰爾斯，曾經也讓不少迷妹恨得牙癢癢。沒想到和哈利去了一趟日本，戀情竟然就此告吹。

前不久泰勒羅素在紐約大都會博物館慈善晚宴造型搶眼出席，身旁已經沒有見到哈利，哈利過去的每一段戀情中間都不會空窗太久，總是會有女性等不及要「接收」他，這一次是否也如此？迷姐迷妹都在密切注意。

泰勒羅素日前出席紐約大都會博物館慈善晚宴，身旁不見男友身影，被傳已分手。(歐新社...
泰勒羅素日前出席紐約大都會博物館慈善晚宴，身旁不見男友身影，被傳已分手。(歐新社資料照片)

哈利 日本 大都會

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