迪士尼「小小世界」作曲者95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

曾為迪士尼寫出不少名曲的理查薛曼（中），95歲去世。（路透）

美國傳奇音樂人理查薛曼 （Richard M. Sherman）去世，享耆壽95歲。他和哥哥勞勃（Robert B. Sherman）以「薛曼兄弟」的組合在音樂圈闖出名號，讓影壇大人物華特迪士尼 （Walt Disney）請來擔任迪士尼影片的作曲家多年，曾經因為茱莉安德魯絲（Julie Andrews）主演的「歡樂滿人間」(Mary Poppins)獲得奧斯卡、葛萊美等大獎，也曾為「飛天萬能車」、「石中劍」、「森林王子」等片譜寫音樂，但最為人熟知的是迪士尼樂園「小小世界」的主題曲「世界真細小」（It's A Small World）。

迪士尼官方社群網站上已有文章感念理察薛曼過往的卓越貢獻，寫道：「你的歌曲是我們許多回憶的原聲帶，感謝你讓世界充滿你的歡樂，而且也感謝你所創作的驚人的音樂遺產。」他在美國時間周六於洛杉磯比佛利山 莊的醫院去世，他的哥哥勞勃已於12年前在英國倫敦逝世。

1964年的紐約世界博覽會上，迪士尼特別打造名為「世界兒童」的遊樂設施，遊客在過程中可以看到兒童穿上不同國家的傳統服裝，見到各地不同風情，華特迪士尼找來薛曼兄弟一起打造主題曲搭配這個遊樂設施，於是有了「It's A Small World」的誕生。日後迪士尼樂園以類似概念設置了「小小世界」這個著名的遊樂設施，「It's A Small World」仍然是搭配它的主題曲，遊客在整個遊戲的過程中都能聽到。