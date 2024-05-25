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嘻哈歌手妮姬米娜涉攜大麻出境 遭荷蘭機場罰款後獲釋

中央社／海牙25日綜合外電報導
美國嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）因涉嫌持有軟性毒品，25日在阿姆斯特丹史基普機場遭到短暫拘留，隨後被處以罰款並獲釋。（美聯社）
美國嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）因涉嫌持有軟性毒品，25日在阿姆斯特丹史基普機場遭到短暫拘留，隨後被處以罰款並獲釋。（美聯社）

荷蘭媒體今天報導，美國嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）因涉嫌持有軟性毒品，在阿姆斯特丹機場遭到短暫拘留，隨後被處以罰款並獲釋。

阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）邊防警察發言人范卡培爾（Robert van Kapel）告訴法新社，「我們無法證實遭拘留嫌犯的身份，但我可以確認我們逮捕了1名涉嫌將軟性毒品攜帶出境的41歲女性」。

卡佩爾說，嫌疑人已在支付「合理」罰款後獲釋，「我們沒有理由繼續關押她。此案件已經結案。」

妮姬米娜稍早在社群平台X發布她接受機場當局審訊的照片，還稱機場人員告訴她，他們在她的行李中發現大麻，但發現大麻的行李是她的保安人員所有。

「請大家注意，他們（機場人員）未經同意就拿走我的行李。我的保安已經告訴他們，行李內的大麻菸都是他的。」

她還說，「這一波操作就是要讓我趕不上演場會，這樣他們就有負面新聞可以大書特書。」

據報導，妮姬米娜原訂今晚在英國曼徹斯特（Manchester）舉辦Pink Friday 2 World Tour全球巡迴演唱會，但數小時前她就發文宣布演唱會被迫延期。

隨後路透也引述演唱會場館Co-op Live在X的官方貼文稱，「儘管妮姬米娜已盡最大努力，希望探索一切可能途徑，確保今晚的演出如期舉行，但今天發生的事件讓這一切變成不可能。」

大麻 毒品 社群媒體

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