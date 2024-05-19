不夠愛？肢體語言專家分析：班珍互動像朋友多過夫妻

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲被肢體語言專家認定，在互動時像朋友多過夫妻。（路透資料照片）

班艾佛列克 （Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）不滿兩年的婚姻近日頻頻被八卦刊物唱衰，兩人也被揭已經都各自住在不同的屋子裡，好一陣子沒公開合體，近日雖被拍到一起欣賞班的女兒在學校演出，卻是分別到場，之後似乎也沒有回到同一個屋簷下。英國媒體找來肢體語言專家分析，他們兩個的細微互動，顯然像是朋友多過夫妻，珍妮佛面對公眾的眼光，會很願意要營造甜蜜的氣氛，偏偏班總是懶得配合，好幾度被拍到表情嚴峻或是「眼神死」的畫面。

這與各方推測他們兩個婚姻走不下去的理由也頗為接近，珍妮佛洛佩茲很樂於成為外界關注的焦點，在公眾形象的營造上十分用心也熱中，但班艾佛列克只想低調過自己的日子，最不想走到哪兒都被注意，可惜只要跟珍妮佛洛佩茲在一起，就是沒辦法逃避關注的眼神。有時她剛開始還會逼自己配合演出，到後來就會不耐煩、露出情緒不佳的真實面，無奈的是，永遠是這樣的真實反應才會被媒體熱烈報導，久而久之，珍妮佛也知道根本控制不住班，班也明白要跟珍妮佛繼續在一起，自己也不會真正的感到自在。

根據Radar網站，班珍兩人似乎連今年的母親節 都沒有在一起過，問題頗為嚴重。肢體語言專家的觀察則是，當孩子們加入兩人的互動，則有一種「把全家人凝聚在一起」的感覺，班珍的情緒看起來會明顯好很多，也難怪現在只剩下小孩能讓他們同場出現，只是靠孩子能讓這段婚姻維繫多久？大家心裡都打上大大的問號。而班艾佛列克最新的狗仔照，也被發現手上已未戴婚戒，是不是有什麼暗示，更令外界想知道答案。