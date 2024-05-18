柯波拉自資上億拍片 「大都會」坎城首映反應兩極

「大都會」眾要角陪著導演柯波拉（中）走上坎城紅地毯。（路透）

本屆坎城影展 最受各方矚目的焦點之一，是「教父」（The Godfather）巨導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）自資上億美元拍攝的神祕新片「大都會 」（Megalopolis，暫譯），果然如預期在首映後得到觀眾和影評很微妙的反應。

「大都會」將古羅馬眾名人搬到未來的紐約，繼續上演各種恩怨情仇，有許多哲思討論，和他想闡述的道理，場面氣派但商業性不算強，早先已傳出在美國戲院商的年度商會放映後，片商沒有人下手搶購，連Netflix、Apple TV+等影音平台也未來洽談，顯然是一部頗為挑戰觀眾口味的奇片。後來先是坎城影展宣布讓它進入正式競賽，是柯波拉繼40多年前「現代啟示錄」（Apocalypse Now）後再度有作品參加坎城正式競賽，那時「現代啟示錄」以未完成的版本，與「拒絕長大的男孩」（The Tin Drum）並列最佳影片金棕櫚獎得主，後來上映時票房大轟動，雖然不少觀眾感到片子艱深，但柯波拉卻是為電影攝製開創了新的格局和風貌。

事隔40多年，「大都會」又是一次大膽的新嘗試，在坎城影展媒體場映畢後，記者們反應冷靜，沒有熱烈叫好也無噓聲，是否抱得大獎歸就看評審團如何裁奪。

「大都會」視覺效果頗有看頭，但整體商業娛樂性並未特別高。（取材自IMDb）

片子亮相後各方好奇柯波拉的說法，該片成本據稱高達1億2000萬美元都是他先自資，大家好奇他是否又把財產揮霍光、子孫之後傳承不到財富，他卻表示：「錢不算什麼。我的孩子們，無一例外，都有很好的事業但缺乏財富。我們都很好，一切都不算什麼，最重要的是朋友，錢可能蒸發，但真正的朋友不會讓你失望。」