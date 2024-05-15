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楊紫瓊、亞莉安娜加持 音樂電影「魔法壞女巫」揭起源

記者陳建嘉／即時報導
奧斯卡影后楊紫瓊（右）和傑夫高布倫一同演出「魔法壞女巫」。(UIP提供)
奧斯卡影后楊紫瓊（右）和傑夫高布倫一同演出「魔法壞女巫」。(UIP提供)

二十年來備受觀眾喜愛的音樂劇「女巫前傳」，描述好萊塢傳奇電影「綠野仙蹤」以及經典童話故事中出現的女巫不為人知的故事，在死忠粉絲引頸期待下終於改編成華麗壯觀的電影「魔法壞女巫」（Wicked: Part One），堪稱代表一整個世代的電影盛事。

該片昨晚曝光全新預告，葛萊美獎及東尼獎得主辛西婭艾利沃在片中飾演艾法芭，一名因為她擁有罕見的翠綠色膚色受到世人誤解的年輕女子，她仍未發掘她真正的力量；流行天后亞莉安娜則飾演格琳達，一個大受歡迎的年輕女子，因為擁有特權並野心勃勃因此全身散發閃亮光芒，她仍未發掘她真正的內心。

這兩個年輕女孩是奇幻世界奧茲國希茲大學的同學，她們認識後就結為出人意表卻親密堅固的友情。她們在遇見奧茲國大巫師之後，彼此之間的友情就變了樣，她們的人生也各自踏上不同的道路。

格琳達一心一意追求知名度的野心使她受到權力的誘惑，艾法芭則下定決心要忠於自我，並且對她身邊的其他人忠心不二。她們在奧茲國的冒險旅程最終將決定她們的宿命，讓她們分別成為好女巫格琳達以及西方壞女巫。

除了辛西婭和亞莉安娜，電影堅強的演員陣容還包括奧斯卡影后楊紫瓊、影集「柏捷頓家族：名門韻事」喬納森貝利飾演費耶羅、東尼獎入圍者伊森斯萊特、首次演出電影的瑪麗莎博德飾演涅莎蘿絲，以及傳奇演員和流行文化象徵人物傑夫高布倫。

電影由「瘋狂亞洲富豪」知名台裔美國電影導演朱浩偉執導，「魔法壞女巫」是關於「綠野仙蹤」童話故事中的女巫起源故事的第一章，將於11月29日在台上映，第二章將於2025年11月26日全球獻映。

辛西婭艾利沃（左）和流行天后亞莉安娜主演的「魔法壞女巫」曝光新預告。(UIP提供...
辛西婭艾利沃（左）和流行天后亞莉安娜主演的「魔法壞女巫」曝光新預告。(UIP提供)

入圍 奧斯卡 葛萊美

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