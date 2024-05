「肯尼」萊恩葛斯林整形上癮？臉腫了一圈、皮膚變更緊

向來英俊帥氣的銀幕男神萊恩葛斯林(Ryan Gosling),去年才因為演出賣座大片「芭比 」(Barbie)中的肯尼,事業又達高峰,近期還有自己領銜的「特技玩家」(The Fall Guy)在上映,卻因為宣傳活動的照片將他的臉部拍得特別明顯,被鷹眼觀眾抓到曾經動了醫美手術?

專門報導名流八卦的「國家詢問報」,特別將萊恩年輕時和現在的模樣比一比,認定他的臉上充滿打肉毒或是填充物的痕跡,稱他的臉型明顯膨大、皮膚變得更緊,還稱有粉絲請求他千萬不要整形上癮,最好遠離那些注射填充物的美容手術。

What HAS happened to Ryan Gosling's face. . 😳🤦‍♂️



From Tom Cruise to Zac Efron, why are so many reasonably decent looking actors doing the ‘Hollywood Chipmunk’ look. 💉

He looks more like Amy Schumer, but I’m being mean. . 🤣🤭 pic.twitter.com/RL4TIsM72Z