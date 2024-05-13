「肯尼」萊恩葛斯林整形上癮？臉腫了一圈、皮膚變更緊

萊恩葛斯林近日被懷疑長相與年輕時有所不同，可能動了醫美手術。（路透資料照片）

向來英俊帥氣的銀幕男神萊恩葛斯林(Ryan Gosling)，去年才因為演出賣座大片「芭比 」(Barbie)中的肯尼，事業又達高峰，近期還有自己領銜的「特技玩家」(The Fall Guy)在上映，卻因為宣傳活動的照片將他的臉部拍得特別明顯，被鷹眼觀眾抓到曾經動了醫美手術？

專門報導名流八卦的「國家詢問報」，特別將萊恩年輕時和現在的模樣比一比，認定他的臉上充滿打肉毒或是填充物的痕跡，稱他的臉型明顯膨大、皮膚變得更緊，還稱有粉絲請求他千萬不要整形上癮，最好遠離那些注射填充物的美容手術。

What HAS happened to Ryan Gosling's face. . 😳🤦‍♂️



From Tom Cruise to Zac Efron, why are so many reasonably decent looking actors doing the ‘Hollywood Chipmunk’ look. 💉

He looks more like Amy Schumer, but I’m being mean. . 🤣🤭 pic.twitter.com/RL4TIsM72Z — Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) May 6, 2024

「國家詢問報」引述不具名消息人士的說法，稱萊恩是聽從伴侶伊娃曼德絲(Eva Mendes)的指揮，伊娃本身就是醫美的愛好者，萊恩每天跟她生活在一起，當然很難不被影響，加上身處競爭激烈的好萊塢 ，一大堆男女同業都常在做這些事，自然也不會特別覺得有什麼問題。