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蜘蛛人破相受傷 辛蒂亞自己出席Met Gala

記者陳建嘉／綜合報導
辛蒂亞以冷艷美麗的造型，出席大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。（路透）
辛蒂亞以冷艷美麗的造型，出席大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。（路透）

時尚界的年度大事「大都會藝術博物館慈善晚宴」（Met Gala）熱鬧展開，名流巨星無不盛裝出席，不僅有楊紫瓊、妮可基嫚(Nicole Kidman)等影后以及梅格萊恩(Meg Ryan)、黛咪摩兒(Demi Moore)等昔日天后，時尚界新寵兒辛蒂亞(Zendaya)今年擔任聯合主席之一，同樣以高雅冷豔的繁花造型現身，只是無論到哪裡都愛相隨的男友湯姆霍蘭德(Tom Holland)，先前才陪她出席「沙丘：第二部」、「挑戰者」宣傳活動，這次卻沒出現，湯姆也在社群上貼出額頭的傷口，證明因為受傷無法出席。

湯姆霍蘭德在限時動態貼出近照，並有額頭的傷口，逗趣寫下，「如果有人說高爾夫球不是碰觸運動，我會說他在亂扯一通」，但他仍有貼出辛蒂亞的照片，並發出連續三個眼冒愛心的貼圖。

先前，「時人」雜誌更稱有不具名消息來源透露，他們已經討論過婚事，且爆料者還強調這是事實。湯姆霍蘭德一連主演了三集「蜘蛛人」，和辛蒂亞片中關係也從好友到變成情侶，戲外他們一直都很甜蜜，就算辛蒂亞當紅搶手、身旁圍繞的都是帥氣小生，在她眼中還是沒有人比湯姆更可愛。

眼看他們感情如此穩定，下一步當然是往結婚為目標邁進，只是彼此都很忙、且都把工作看得很重要，恐怕在戲約償清之前，還不一定會真的結婚。

湯姆霍蘭德自拍照表示因為打高爾夫球而受傷。(取材自Instagram)
湯姆霍蘭德自拍照表示因為打高爾夫球而受傷。(取材自Instagram)

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