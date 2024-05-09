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史詩級災難來襲 「龍捲風暴」翻新篇

記者陳建嘉／綜合報導
「龍捲風暴」將是今年暑假最強災難大片。(圖／華納兄弟提供)
「龍捲風暴」將是今年暑假最強災難大片。(圖／華納兄弟提供)

史詩級災難電影「龍捲風暴」(Twisters)曝光全新預告，將於今年暑假帶來使人腎上腺素飆升、緊抓座椅的大銀幕冒險之旅，讓觀眾直接體驗大自然最奇妙且最具破壞性的力量之一。

該片由「侏羅紀世界」(Jurassic World)系列製作團隊全新打造的作品，是1996年賣座鉅片「龍捲風」的現代篇章，並由獲奧斯卡金像獎提名的「夢想之地」編導鄭李爍執導。

導演鄭李爍自小在美國中西部長大，龍捲風對他而言是種生活方式，當「龍捲風」在1996年上映時，那時讀高中的他完全被迷住了。他分享：「導演揚德邦特(Jan de Bont)做了電影院該做的事情，讓觀眾近距離接觸比我們更大的事物，帶給我們恐懼、敬畏和崇敬。我當時真的很害怕，也想要直接面對恐懼而不是逃避它。」

此外，金獎導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)不僅監製1996年的「龍捲風」，也再度擔任「龍捲風暴」監製。導演鄭李爍說：「他是個真正的龍捲風狂熱者，我給他看YouTube上的龍捲風影片，每看一支他都會說：『是的，是的，我有看過，我有看過』。」

提到全新的「龍捲風暴」，導演鄭李爍表示：「我們盡可能讓這一切變得身臨其境和真實，我們甚至派出風暴追蹤團隊為我們拍攝鏡頭。這會是一趟快樂、有趣的旅程。」

該片描述黛西埃德加瓊斯(Daisy Edgar-Jones)飾演的凱特曾在大學時期追逐風暴，然而卻因為經歷過災難性的龍捲風事件而飽受糾纏，於是在紐約市安全地透過螢幕研究風暴模式。但現在她又被安東尼拉莫斯(Anthony Ramos)飾演的朋友哈維說服回到一望無際的廣闊平原，測試一套突破性的全新追蹤系統。

龍捲風 凱特 電影院

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