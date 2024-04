人類變底層動物？「阿凡達」特效加持打造「猩球崛起：王國誕生」

「猩球崛起:王國誕生」是今年眾所注目的大片。(二十世紀影業提供)

由導演威斯柏(Wes Ball)執導的新作「猩球崛起:王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes),擁有與前作完全不同的格局和視野,故事是從曾統治猩猩王國的凱撒死後三百年開始講起,這個世界擁有更原始的景觀、廣闊的森林,而且每隻猩猩、金剛和狒狒都可以用語言溝通。曾經統領猿猴的英雄凱撒已經成了歷史傳奇,餘下來的人猿依舊稱霸世界,且人類自戰爭之後,反而成了底層動物。

而男主角諾亞就是他在遵循的傳統和規則下生活,不過當殘暴的猿族首領承繼著凱撒之名行暴君之實,諾亞開始懷疑他所了解的過去,並迫使他做出關於猿人和人類存亡的關鍵決定。不少粉絲會認為,像「猩猿崛起」這樣的電影,應該會依賴大量的CGI特效,但「猩球崛起:王國誕生」導演威斯柏(Wes Ball)揭秘,電影用最多特效的是將演員變成猿人,「我們並沒有帶著藍幕到處跑來跑去,片中呈現的自然景觀幾乎都是真實場景!」

以「移動迷宮」成名的導演威斯柏在接下重啟「猩球」任務時,就立下了心願:「我想回到那個鬱鬱蔥蔥、美麗的世界,那裡藏著我們生存的遺跡,雖然我們無法到達像「阿凡達」那麼遠的地方,但我還是想去參觀、探索這個世界!」為了拍攝「猩球崛起:王國誕生」,也為了打造演心中的夢想園地,導演帶著大隊人馬前往澳洲 新南威爾斯州和迪士尼 影城拍攝。