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人類變底層動物？「阿凡達」特效加持打造「猩球崛起：王國誕生」

記者陳建嘉／即時報導
「猩球崛起：王國誕生」是今年眾所注目的大片。(二十世紀影業提供)
「猩球崛起：王國誕生」是今年眾所注目的大片。(二十世紀影業提供)

由導演威斯柏（Wes Ball）執導的新作「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes），擁有與前作完全不同的格局和視野，故事是從曾統治猩猩王國的凱撒死後三百年開始講起，這個世界擁有更原始的景觀、廣闊的森林，而且每隻猩猩、金剛和狒狒都可以用語言溝通。曾經統領猿猴的英雄凱撒已經成了歷史傳奇，餘下來的人猿依舊稱霸世界，且人類自戰爭之後，反而成了底層動物。

而男主角諾亞就是他在遵循的傳統和規則下生活，不過當殘暴的猿族首領承繼著凱撒之名行暴君之實，諾亞開始懷疑他所了解的過去，並迫使他做出關於猿人和人類存亡的關鍵決定。不少粉絲會認為，像「猩猿崛起」這樣的電影，應該會依賴大量的CGI特效，但「猩球崛起：王國誕生」導演威斯柏（Wes Ball）揭秘，電影用最多特效的是將演員變成猿人，「我們並沒有帶著藍幕到處跑來跑去，片中呈現的自然景觀幾乎都是真實場景！」

以「移動迷宮」成名的導演威斯柏在接下重啟「猩球」任務時，就立下了心願：「我想回到那個鬱鬱蔥蔥、美麗的世界，那裡藏著我們生存的遺跡，雖然我們無法到達像「阿凡達」那麼遠的地方，但我還是想去參觀、探索這個世界！」為了拍攝「猩球崛起：王國誕生」，也為了打造演心中的夢想園地，導演帶著大隊人馬前往澳洲新南威爾斯州和迪士尼影城拍攝。

這場冒險讓觀眾如此身歷其境，是因為所有景色幾乎都是真實的，導演威斯柏採取非常規路線拍攝，「我們帶著演員在真實的地點一起拍攝，就好像大家在拍大型實境秀一樣，不同的是，演員臉上必須戴著動作捕捉器」。為了讓畫面看起來更自然，導演還在外景四周隱藏了數支攝影機，再加上現場的12支攝影機，清楚捕捉演員的表情和動作。

「猩球崛起：王國誕生」讓栩栩如生的猩猩們再度出現。(二十世紀影業提供)
「猩球崛起：王國誕生」讓栩栩如生的猩猩們再度出現。(二十世紀影業提供)

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