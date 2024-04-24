我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

「甜茶」驚傳當爸？喜劇演員爆料「他女友懷孕了」

記者陳建嘉／即時報導
提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。（取材自Instagram）
提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。（取材自Instagram）

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）日前主演史詩鉅作「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）全球票房熱賣，即將突破7億美金大關，而他戲外也與「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納（Kylie Jenner）熱戀中，日前才傳出兩人想要結婚，沒想到近期又爆出猛料，喜劇演員丹尼爾杜殊（Daniel Tosh）在自己的播客節目爆料，提到自己從一名拍攝「卡戴珊家族真人秀」（Keeping Up with the Kardashians）的工作人員聽到，凱莉詹納已經懷孕，「這顯然再度發生了，凱莉又懷了提摩西的兒子，這真的是重磅消息」。

由於凱莉詹納在今年初的金球獎之後就鮮少出席公開活動，而她先前出席家族長輩的告別式時，被目擊穿著一件黑色大毛衣，也沒有化妝，更讓傳言不脛而走。

可惜的是，「TMZ」很快就證實這是假消息，提到該名爆料指出是在雜貨店目睹一切，但事實上最新一季的「卡戴珊真人秀」並未在任何一間雜貨店取景，詹納詹納也沒有懷孕，並指出在3月下旬才被拍到喝酒，這表明她並沒有懷孕，「丹尼爾杜殊編造這個故事，只是為了吸引大家聽他的播客節目」。

不過兩人感情依舊深厚，日前「卡戴珊家族」大家長克莉絲詹納（Kris Jenner）接受訪問，提到兩個女兒金卡戴珊（Kim Kardashian）、坎達兒詹納（Kendall Jenner）沒有結婚計畫，立刻讓眾多粉絲猜測，難道小妹凱莉詹納計畫想與甜茶結婚。凱莉詹納曾與饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）交往六年，並生下一女一男，是否再懷第三胎，讓外界相當好奇。

金球獎

上一則

劉德華宣布今年要在中國巡演 放送白馬王子照

延伸閱讀

「走路像準備好要打架」 英演員嘲笑孕妻影片惹眾怒

「走路像準備好要打架」 英演員嘲笑孕妻影片惹眾怒
卡莉怪妞宣布懷孕喜訊 問候台灣粉絲許願開個唱

卡莉怪妞宣布懷孕喜訊 問候台灣粉絲許願開個唱
不回應JK羅琳砲轟 「妙麗」34歲生日秀性感照

不回應JK羅琳砲轟 「妙麗」34歲生日秀性感照
「哈利波特」家族為跨性別者內訌 JK羅琳：不接受道歉

「哈利波特」家族為跨性別者內訌 JK羅琳：不接受道歉

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
陳曉。(取材自微博)

陳妍希老公剃光頭「顏值飆升」 網驚：陳曉史上最帥光頭

2024-04-15 23:45
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞