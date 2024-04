「甜茶」驚傳當爸？喜劇演員爆料「他女友懷孕了」

提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。(取材自Instagram)

「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)日前主演史詩鉅作「沙丘:第二部」(Dune: Part Two)全球票房熱賣,即將突破7億美金大關,而他戲外也與「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納(Kylie Jenner)熱戀中,日前才傳出兩人想要結婚,沒想到近期又爆出猛料,喜劇演員丹尼爾杜殊(Daniel Tosh)在自己的播客節目爆料,提到自己從一名拍攝「卡戴珊家族真人秀」(Keeping Up with the Kardashians)的工作人員聽到,凱莉詹納已經懷孕,「這顯然再度發生了,凱莉又懷了提摩西的兒子,這真的是重磅消息」。

由於凱莉詹納在今年初的金球獎 之後就鮮少出席公開活動,而她先前出席家族長輩的告別式時,被目擊穿著一件黑色大毛衣,也沒有化妝,更讓傳言不脛而走。

可惜的是,「TMZ」很快就證實這是假消息,提到該名爆料指出是在雜貨店目睹一切,但事實上最新一季的「卡戴珊真人秀」並未在任何一間雜貨店取景,詹納詹納也沒有懷孕,並指出在3月下旬才被拍到喝酒,這表明她並沒有懷孕,「丹尼爾杜殊編造這個故事,只是為了吸引大家聽他的播客節目」。

不過兩人感情依舊深厚,日前「卡戴珊家族」大家長克莉絲詹納(Kris Jenner)接受訪問,提到兩個女兒金卡戴珊(Kim Kardashian)、坎達兒詹納(Kendall Jenner)沒有結婚計畫,立刻讓眾多粉絲猜測,難道小妹凱莉詹納計畫想與甜茶結婚。凱莉詹納曾與饒舌歌手崔維斯史考特(Travis Scott)交往六年,並生下一女一男,是否再懷第三胎,讓外界相當好奇。