批「美乳女神」席妮史威尼不漂亮被罵翻 名製片無奈喊：我後悔了

席妮史威尼上圍火辣，被封為「美乳女神」。（路透資料照片）

主演「愛愛愛上你」、「蜘蛛夫人」的新生代「美乳女神」席妮史威尼近期無堪捲入批評，被曾經製作「新岳父大人」、「愛神有約」、「愛在戰火蔓延時」等片的女製片卡洛包姆稱「不漂亮又不會演戲」，氣得透過公關反嗆：「對一個已經能在自己位子上分享專業與經驗的女性，竟然選擇攻擊另外一個女人，這多可悲啊。」讓眾多媒體、網友痛批卡洛包姆，讓卡洛最近接受「TMZ」訪問時也無奈回應「很後悔」。

卡洛對「TMZ」表示，希望自己從未說過這位女演員「不漂亮又不會演戲」，並說通常這樣的評論，並不是自己的風格，但仍有不少網友不買帳，認為她站在自己資歷的制高點上去批判年輕女性，相當不妥。