批「美乳女神」席妮史威尼不漂亮被罵翻 名製片無奈喊：我後悔了
主演「愛愛愛上你」、「蜘蛛夫人」的新生代「美乳女神」席妮史威尼近期無堪捲入批評，被曾經製作「新岳父大人」、「愛神有約」、「愛在戰火蔓延時」等片的女製片卡洛包姆稱「不漂亮又不會演戲」，氣得透過公關反嗆：「對一個已經能在自己位子上分享專業與經驗的女性，竟然選擇攻擊另外一個女人，這多可悲啊。」讓眾多媒體、網友痛批卡洛包姆，讓卡洛最近接受「TMZ」訪問時也無奈回應「很後悔」。
卡洛對「TMZ」表示，希望自己從未說過這位女演員「不漂亮又不會演戲」，並說通常這樣的評論，並不是自己的風格，但仍有不少網友不買帳，認為她站在自己資歷的制高點上去批判年輕女性，相當不妥。
卡洛包姆先前公開表示：「我在飛機上看了『愛愛愛上你』，因為我想看這部片，我想知道他到底是何方神聖，為什麼大家都在談論她，我看了這部看不下去的片子…很抱歉喜歡這部片的人們，這是一部浪漫喜劇但男女主角討厭彼此。」卡洛包姆同時還在著名的學府南加大兼課，她問學生：「有沒有誰可以幫我解釋一下這個女生，她又不漂亮又不會演戲，為什麼這麼紅？」而她所說的一番話被認為是「厭女」、「歧視年輕女性」，也讓她遭受大量攻擊，最終也不得不出面道歉。
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