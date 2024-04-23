萊恩葛斯林成替死鬼？「特技玩家」片名導演解密
「玩命關頭：特別行動」、「子彈列車」以及「死侍2」票房大導大衛雷奇執導新片「特技玩家」，親自解釋原文片名「Fall Guy」這個字眼在特技動作界擁有非常豐富的歷史，一開始是指為了創作電影魔法承受身體打擊的表演者。「他們是從馬背、摩托車或是樓梯摔下來的人。」換句話說也有「替死鬼」的意思。
導演大衛雷奇表示，在「特技玩家」裡為「Fall Guy」賦予了更廣泛的含義，不只是一個為了呈現電影效果必須挨打摔倒的特技演員，更是一個被蓄意嫁禍，必須為自己沒有做過的事情承擔後果的倒楣鬼，「他也是一個深深墜入（Fall）愛河的男人，願意冒天大的危險挽回他一生的摯愛。」
雷奇也提到，這部電影可以吸引各種不同觀眾，「動作片粉絲會看到精彩動作，也有愛情元素和喜劇橋段，全都是取材自我們這些幕後工作人員，在豐富多彩的拍片現場的真實經驗。」男主角萊恩葛斯林則說：「我們熱愛我們的工作，也熱愛為了全球觀眾拍電影，我們每天在片場都在思考，該怎麼做才能夠讓觀眾開心？」
而對於女主角艾蜜莉布朗而言，演出該片的經驗充滿了創意自由和團隊合作的精神，「我和大衛雷奇、凱莉麥考密克以及萊恩一起工作真的是合作無間，我們每天都會一起腦力激盪，提出各種想法，打造一個真正自由開放的環境，也許這就是為什麼這部電影會呈現這麼生動活潑的調性。」
片中艾蜜莉和萊恩充滿火花，她透露兩人發想出來的創意和點子從超級搞笑一直到完全瘋狂什麼都有，「而且我們會採用一些感覺既真實又有趣的點子。這就是我喜歡的調性，因為男女主角之間的關係既能夠引起觀眾的共鳴又有點尷尬彆扭，所以他們並不是一對完美的情侶，而我就是喜歡這兩個人之間這種既混亂又麻煩的關係。」「特技玩家」將於本週五（26日）搶先全美在台上映。
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