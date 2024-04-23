我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和特斯拉財報說了什麼？八大重點一次掌握

害怕地震又不想離開加州 可考慮搬到這兩個地方

萊恩葛斯林成替死鬼？「特技玩家」片名導演解密

記者陳建嘉／即時報導
導演大衛雷奇（左）和萊恩葛斯林合作「特技玩家」激盪出不少想法。(UIP提供)
導演大衛雷奇（左）和萊恩葛斯林合作「特技玩家」激盪出不少想法。(UIP提供)

「玩命關頭：特別行動」、「子彈列車」以及「死侍2」票房大導大衛雷奇執導新片「特技玩家」，親自解釋原文片名「Fall Guy」這個字眼在特技動作界擁有非常豐富的歷史，一開始是指為了創作電影魔法承受身體打擊的表演者。「他們是從馬背、摩托車或是樓梯摔下來的人。」換句話說也有「替死鬼」的意思。

導演大衛雷奇表示，在「特技玩家」裡為「Fall Guy」賦予了更廣泛的含義，不只是一個為了呈現電影效果必須挨打摔倒的特技演員，更是一個被蓄意嫁禍，必須為自己沒有做過的事情承擔後果的倒楣鬼，「他也是一個深深墜入（Fall）愛河的男人，願意冒天大的危險挽回他一生的摯愛。」

雷奇也提到，這部電影可以吸引各種不同觀眾，「動作片粉絲會看到精彩動作，也有愛情元素和喜劇橋段，全都是取材自我們這些幕後工作人員，在豐富多彩的拍片現場的真實經驗。」男主角萊恩葛斯林則說：「我們熱愛我們的工作，也熱愛為了全球觀眾拍電影，我們每天在片場都在思考，該怎麼做才能夠讓觀眾開心？」

而對於女主角艾蜜莉布朗而言，演出該片的經驗充滿了創意自由和團隊合作的精神，「我和大衛雷奇、凱莉麥考密克以及萊恩一起工作真的是合作無間，我們每天都會一起腦力激盪，提出各種想法，打造一個真正自由開放的環境，也許這就是為什麼這部電影會呈現這麼生動活潑的調性。」

片中艾蜜莉和萊恩充滿火花，她透露兩人發想出來的創意和點子從超級搞笑一直到完全瘋狂什麼都有，「而且我們會採用一些感覺既真實又有趣的點子。這就是我喜歡的調性，因為男女主角之間的關係既能夠引起觀眾的共鳴又有點尷尬彆扭，所以他們並不是一對完美的情侶，而我就是喜歡這兩個人之間這種既混亂又麻煩的關係。」「特技玩家」將於本週五（26日）搶先全美在台上映。

萊恩葛斯林（左）和艾蜜莉布朗在「特技玩家」裡充滿火花。(UIP提供)
萊恩葛斯林（左）和艾蜜莉布朗在「特技玩家」裡充滿火花。(UIP提供)

上一則

驚悚大師傳衣缽給女兒 達科塔芬妮「窺探者」陷不安

延伸閱讀

「死侍與金鋼狼」下戲後休傑克曼竟要靠萊恩牽紅線？

「死侍與金鋼狼」下戲後休傑克曼竟要靠萊恩牽紅線？
細數荒漠風采

細數荒漠風采
篡改圖像…哈佛附屬醫院撤7篇論文

篡改圖像…哈佛附屬醫院撤7篇論文
萊恩葛斯林再秀養眼壯肌 「特技玩家」挑戰高難度

萊恩葛斯林再秀養眼壯肌 「特技玩家」挑戰高難度

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
陳曉。(取材自微博)

陳妍希老公剃光頭「顏值飆升」 網驚：陳曉史上最帥光頭

2024-04-15 23:45
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25

超人氣

更多 >
超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣

超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞