萊恩葛斯林成替死鬼？「特技玩家」片名導演解密

導演大衛雷奇（左）和萊恩葛斯林合作「特技玩家」激盪出不少想法。(UIP提供)

「玩命關頭：特別行動」、「子彈列車」以及「死侍2」票房大導大衛雷奇執導新片「特技玩家」，親自解釋原文片名「Fall Guy」這個字眼在特技動作界擁有非常豐富的歷史，一開始是指為了創作電影魔法承受身體打擊的表演者。「他們是從馬背、摩托車或是樓梯摔下來的人。」換句話說也有「替死鬼」的意思。

導演大衛雷奇表示，在「特技玩家」裡為「Fall Guy」賦予了更廣泛的含義，不只是一個為了呈現電影效果必須挨打摔倒的特技演員，更是一個被蓄意嫁禍，必須為自己沒有做過的事情承擔後果的倒楣鬼，「他也是一個深深墜入（Fall）愛河的男人，願意冒天大的危險挽回他一生的摯愛。」

雷奇也提到，這部電影可以吸引各種不同觀眾，「動作片粉絲會看到精彩動作，也有愛情元素和喜劇橋段，全都是取材自我們這些幕後工作人員，在豐富多彩的拍片現場的真實經驗。」男主角萊恩葛斯林則說：「我們熱愛我們的工作，也熱愛為了全球觀眾拍電影，我們每天在片場都在思考，該怎麼做才能夠讓觀眾開心？」

而對於女主角艾蜜莉布朗而言，演出該片的經驗充滿了創意自由和團隊合作的精神，「我和大衛雷奇、凱莉麥考密克以及萊恩一起工作真的是合作無間，我們每天都會一起腦力激盪，提出各種想法，打造一個真正自由開放的環境，也許這就是為什麼這部電影會呈現這麼生動活潑的調性。」