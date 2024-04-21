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貝克漢家婆媳風波再起？豪門千金媳婦趕快闢謠自清

記者蘇詠智／即時報導
妮可拉佩茲（左）因故未能出席維多莉亞貝克漢的50歲大壽，特別先發合照圖文向她致意。(取材自Instagram)
妮可拉佩茲（左）因故未能出席維多莉亞貝克漢的50歲大壽，特別先發合照圖文向她致意。(取材自Instagram)

號稱英國除王室之外第2家庭的貝克漢(David Beckham)一家，為了背後操盤經營的主事者維多莉亞(Victoria Beckham)歡慶50大壽，邀來湯姆克魯斯(Tom Cruise)、等紅星，每個人也都盛裝出席，唯獨缺了曾被傳與維多莉亞不和的長媳妮可拉佩茲（Nicola Peltz）。妮可拉去年起就與維多莉亞上演「和解」大戲，在各種場合都一起現身，照片中也有說有笑，難道彼此之間又起衝突？妮可拉特地在社群網站上向她道賀，希望化解外界的疑慮。

妮可拉佩茲是美國億萬富豪之家的千金，家族財產比貝克漢家還多出好幾倍，維多莉亞原本也對大兒子布魯克林能攀上這門親事相當滿意，不料千金小姐當然從小就要風得風要雨得雨，沒有誰敢違逆她的意思。本身就經營時尚業的維多莉亞，竟然不是妮可拉對於婚紗設計的選擇，已經夠讓她不爽，偏偏妮可拉對外宣稱自己原本希望穿維多莉亞打造的婚紗，可是維多莉亞趕製不及只好另找自己相熟的義大利精品品牌，這下子維多莉亞的怒火被激起，在婚禮上故意拉著布魯克林跳舞、搶妮可拉的風頭，還把她想跟布魯克林共舞的音樂搶走，妮可拉一度被傳氣得衝出婚禮、差點就不結了，事後兩人對於這些鬥爭的細節，當然都沒有承認。

眼看「婆媳大戰」完全無助於貝克漢家的品牌形象，兩個女人開始尋求和平共存，去年一整年下來似乎頗有成效，維多莉亞的服裝在巴黎時尚周舉辦的活動會找妮可拉來看秀，對歐美人士來說象徵一家團圓的耶誕假期，也看到妮可拉跟他們一家人共度，彼此臉上都是快樂的笑容。除了維多莉亞要繼續經營服裝品牌需要建立一家和睦的形象，妮可拉也還想繼續走演藝圈，更需要「人和」，彼此各有所需的情況下，反而能夠很快達成不再鬥氣的共識，外界也以為她們之間真的變好了。

結果維多莉亞的50歲生日派對，連自己親生女兒蘇蕊(Suri Cruise)滿18歲生日都不去的湯姆克魯斯都來了，妮可拉反而又不見人影，各方當然會懷疑她和維多莉亞是不是又出問題。為免外界疑慮，妮可拉在幾天之前就已經先發了和維多莉亞摟肩合照，並寫道：「祝我美麗的婆婆維多莉亞生日快樂，我真的很愛妳，永遠樂於當妳的舞伴。」英國媒體報導，妮可拉的奶奶突然生病，她趕回去陪伴，算是有合理的原因無法參加維多莉亞的生日會，現在大家就好奇，維多莉亞會如何應對，至少到目前為止，都沒有「戰火再起」的跡象。

湯姆克魯斯（左起）出席了維多莉亞貝克漢的50歲生日會，看得出和她與老公大衛的好交...
湯姆克魯斯（左起）出席了維多莉亞貝克漢的50歲生日會，看得出和她與老公大衛的好交情。(取材自Instagram)
維多莉亞貝克漢（左三）的50歲生日會，丈夫和子女都盛裝出席。(取材自Instag...
維多莉亞貝克漢（左三）的50歲生日會，丈夫和子女都盛裝出席。(取材自Instagram)

布魯克林 湯姆克魯斯 義大利

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