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布裘長女迎18歲 盼「爸媽快離婚」當生日禮

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉（右）的親生長女喜蘿(左)即將迎來18歲生日。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉（右）的親生長女喜蘿(左)即將迎來18歲生日。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的親生長女喜蘿（Shiloh Jolie-Pitt），下個月底就要歡度18歲生日，正式成年。雖然她的爸媽從小對她的教養，使她很小就很有主見，不過18歲後她什麼事情都能自己作主、不用再受到住在一起的母親裘莉的同意，還是有很大的不同。歐美八卦雜誌早就報導過，喜蘿想要搬去跟爸爸小布一起居住，顯然她在爸媽糾纏多年的離婚戰中，並沒有偏心媽媽，對於爸爸的感情依舊深厚。

眾所周知，布裘離婚戰打到現在遲遲未能了結，裘莉方面的態度相當重要，她三番兩次在事情可以結束的時候再發動攻擊，而且控訴布萊德彼特的力道一次比一次還大，逼得小布從本想善了到被迫還擊，鬧得愈來愈難收拾，裘莉還會三不五時派律師對外宣稱自己早就想結束、是布萊德彼特不肯放過想報復她的念頭，其實誰才是真正放不下舊怨、想鬧到對方身敗名裂，外界都看得很清楚。

眼看爸媽鬧到這樣沒完沒了，不止大眾看到厭煩，被捲入風波的喜蘿更是早就受夠了，專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」稱，喜蘿的18歲生日，她只要一樣禮物：爸媽趕快徹底離異，從此以後各過各的生活，不要再纏鬥了。她希望他們「趕快長大」，別再像不滿足的小孩，還在那邊吵東吵西，只是讓彼此愈來愈難看。連女兒都比他們還要成熟、像個成人，不知道布裘是不是願意讓她的期待實現？

裘莉 布萊德彼特 小布

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