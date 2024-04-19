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「美乳女神」被批不漂亮、沒演技 席妮史威尼反擊：可恥

記者蘇詠智／即時報導
席妮史威尼上圍火辣，被封為「美乳女神」。（路透資料照片）
席妮史威尼上圍火辣，被封為「美乳女神」。（路透資料照片）

公眾人物不一定都好惹，有些人是不會接受批評的，尤其是被認為帶著惡意的評論。近來因為「愛愛愛上你」（Anyone but You）大賣而在好萊塢超搶手的「美乳女神」席妮史威尼（Sydney Sweeney），被曾經製作「新岳父大人」（Father of the Bride）、「愛神有約」（I.Q.）、「愛在戰火蔓延時」（Shining Through）等片的女製片卡洛包姆（Carol Baum）稱「不漂亮又不會演戲」，氣得透過公關反嗆：「對一個已經能在自己位子上分享專業與經驗的女性，竟然選擇攻擊另外一個女人，這多可悲啊。」

長相俏麗、上圍豐滿的席妮史威尼，自從在HBO超夯影集「高校十八禁」（Euphoria）有大膽演出後，接下來再拍HBO另一齣熱門人氣劇「白蓮花大飯店」（The White Lotus），跳上大銀幕自製自演「愛愛愛上你」創下新冠肺炎疫情後至今愛情喜劇最高票房、壓下喬治柯隆尼（George Clooney）與茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）兩大巨星聯手的「幸福入場券」（Ticket to Paradise），藝壇行情一路飛漲。但在卡洛包姆的眼中，卻是個不解之謎：「我在飛機上看了『愛愛愛上你』，因為我想看這部片，我想知道他到底是何方神聖，為什麼大家都在談論她，我看了這部看不下去的片子…很抱歉喜歡這部片的人們，這是一部浪漫喜劇但男女主角討厭彼此。」

卡洛包姆同時還在著名的學府南加大兼課，她問學生：「有沒有誰可以幫我解釋一下這個女生，她又不漂亮又不會演戲，為什麼這麼紅？」然後她表示，沒有人能給她一個答案。雖然美不美的標準，各人自有不同，但不會演戲這點評價，確實傷害蠻大。席妮的反擊砲火也很猛烈：「如果這就是她數十年來在業界所學到的，也認為很適當可以教給學生，那真的可恥。如此不公平地貶低另一位女性製片同業，也說明了她的人格。」

席妮史威尼是近來好萊塢最當紅搶手的年輕女星之一。（路透資料照片）
席妮史威尼是近來好萊塢最當紅搶手的年輕女星之一。（路透資料照片）

眼看各方似乎對於這種公開批評並不欣賞，「紐約郵報」八卦版稱卡洛後悔說出這些話了，並且稱類似這樣的言論，其實不太像是她通常的作風，就不知是否能夠平息風波。

南加大 疫情 好萊塢

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