「美乳女神」被批不漂亮、沒演技 席妮史威尼反擊：可恥

席妮史威尼上圍火辣,被封為「美乳女神」。(路透資料照片)

公眾人物不一定都好惹,有些人是不會接受批評的,尤其是被認為帶著惡意的評論。近來因為「愛愛愛上你」(Anyone but You)大賣而在好萊塢 超搶手的「美乳女神」席妮史威尼(Sydney Sweeney),被曾經製作「新岳父大人」(Father of the Bride)、「愛神有約」(I.Q.)、「愛在戰火蔓延時」(Shining Through)等片的女製片卡洛包姆(Carol Baum)稱「不漂亮又不會演戲」,氣得透過公關反嗆:「對一個已經能在自己位子上分享專業與經驗的女性,竟然選擇攻擊另外一個女人,這多可悲啊。」

長相俏麗、上圍豐滿的席妮史威尼,自從在HBO超夯影集「高校十八禁」(Euphoria)有大膽演出後,接下來再拍HBO另一齣熱門人氣劇「白蓮花大飯店」(The White Lotus),跳上大銀幕自製自演「愛愛愛上你」創下新冠肺炎疫情 後至今愛情喜劇最高票房、壓下喬治柯隆尼(George Clooney)與茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)兩大巨星聯手的「幸福入場券」(Ticket to Paradise),藝壇行情一路飛漲。但在卡洛包姆的眼中,卻是個不解之謎:「我在飛機上看了『愛愛愛上你』,因為我想看這部片,我想知道他到底是何方神聖,為什麼大家都在談論她,我看了這部看不下去的片子…很抱歉喜歡這部片的人們,這是一部浪漫喜劇但男女主角討厭彼此。」

卡洛包姆同時還在著名的學府南加大 兼課,她問學生:「有沒有誰可以幫我解釋一下這個女生,她又不漂亮又不會演戲,為什麼這麼紅?」然後她表示,沒有人能給她一個答案。雖然美不美的標準,各人自有不同,但不會演戲這點評價,確實傷害蠻大。席妮的反擊砲火也很猛烈:「如果這就是她數十年來在業界所學到的,也認為很適當可以教給學生,那真的可恥。如此不公平地貶低另一位女性製片同業,也說明了她的人格。」

席妮史威尼是近來好萊塢最當紅搶手的年輕女星之一。(路透資料照片)

眼看各方似乎對於這種公開批評並不欣賞,「紐約郵報」八卦版稱卡洛後悔說出這些話了,並且稱類似這樣的言論,其實不太像是她通常的作風,就不知是否能夠平息風波。