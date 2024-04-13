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安琪莉娜裘莉監製百老匯歌舞劇首演 15歲小女兒當助理隨行

記者蘇詠智／即時報導
薇薇安（左）已經是15歲的美少女，和媽媽裘莉（右）都是「小教父」音樂劇的幕後重要人物。（路透）
薇薇安（左）已經是15歲的美少女，和媽媽裘莉（右）都是「小教父」音樂劇的幕後重要人物。（路透）

大多數的影迷都對俊男美女紅星所生的孩子們充滿高度期待，畢竟爸媽的顏值都出眾，下一代有更高機率會讓大家看了賞心悅目。曾經在「黑魔女：沉睡魔咒」(Maleficent)演過睡美人童年時期的薇薇安裘莉彼特(Vivienne Jolie-Pitt)，現在已是15歲的少女。日前她和媽媽安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)一起出席最新百老匯歌舞劇「小教父」(The Outsiders)的首演，這齣戲由裘莉參與製作。薇薇安雖然只是陪在媽媽身旁的助理，裘莉卻笑言，她對品質很要求，盯得很嚴，跟她工作其實不能打混。

薇薇安幼時就有拍電影的經驗，長大以後對於劇場藝術的熱情和喜愛反而更勝電影。裘莉承認，薇薇安對於舞台表演的熱忱讓她變成一個很嚴格的助理。現在戲上檔了，大家都可以來檢視她們母女合作的結果。

「小教父」根據在美國知名的青少年小說改編，41年前，大師導演法蘭西斯柯波拉(Francis Ford Coppola)就曾經將之改編成電影，找來麥特狄倫(Matt Dillon)、湯姆克魯斯(Tom Cruise)、黛安蓮恩(Diane Lane)等演出。當時他們有很多人還只是潛力新秀，之後陸續成為明星，還有人登上巨星寶座，「小教父」也因此被視為「造星搖籃」。

事隔多年，麥特狄倫搶先欣賞了戲的試演，也跟裘莉、薇薇安開心合影，以前輩的身分來欣賞年輕一代的全新演繹，順便為他們加油打氣。只見已經變成清秀小佳人的薇薇安搶眼程度不輸給演員，外界也都好奇，她有沒有機會再度在電影裡亮相，甚至接下爸媽的棒子？

薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。(取材自IMDb)
薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。(取材自IMDb)

裘莉 湯姆克魯斯 百老匯

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